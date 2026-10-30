zajednička operacija
VIDEO / Neviđeni primjer suradnje Rusije i Ukrajine: Započela evakuacija Oleškog
Krenula je evakuacija izgladnjelih stanovnika ukrajinskog grada Oleškog koji drže Rusi, u sklopu zajedničke operacije zaraćenih strana, prve takve od početka rata prije 4 godine i osam mjeseci.
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Prema dogovoru o prekidu vatre u kojem je posredovala američka prva dama Melania Trump, u grad je stigao konvoj autobusa i građani ako žele mogu otići. To je dosad neviđeni primjer suradnje sukobljenih strana.
No, na drugim su mjestima nastavljene borbe. Rusi su u noći na petak napali sedam regija, uključujući glavi grad Kijev i Dnjipro na jugoistoku zemlje. Moskva je objavila da je tijekom noći oborila 1043 ukrajinskih dronova.
Ruska povjerenica za ljudska prava Jana Lantratova je u Oleškom izjavila da se skupine ljudi ukrcavaju u autobuse, neki prema Rusiji a drugi prema Ukrajini. Evakuacije je potvrdio i jedan ukrajinski zastupnik.
Russia and Ukraine have begun a joint humanitarian operation in Alyoshki/Oleshky, a Russian-controlled city in the Kherson region, in the process making Human Rights Commissioner Dmytro Lubinets the first Ukrainian official to visit Russia since February 2022. He travelled to the disputed region via Gomel in Belarus and Anapa on Russia's Black Sea coast, accompanied by Ukrainian and American journalists. His Russian counterpart Yana Lantratova said both sides were observing the ceasefire agreement, with no violations reported. According to Lantratova, 25 buses have been prepared to evacuate 750 residents, with more than 50 medical personnel and nine ambulances on standby and separate transport has also been arranged for pets.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) October 30, 2026
Zasad se ne zna koliko je ljudi izabralo tu opciju ni koliko ih je odlučilo ostati.
Govoreći pred novinarima zajedno s ukrajinskim kolegom Dmitrom Lubinecom, Lantratova je rekla da su u grad stigle i higijenske potrepštine, lijekovi i medicinska oprema te gorivo.
Teško stradali grad ruske su snage zauzele ubrzo nakon što je Moskva u veljači 2022. pokrenula invaziju na susjednu Ukrajinu.
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