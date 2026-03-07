Američka vojska počela koristiti britanske baze za "defenzivne" operacije s Iranom

Sjedinjene Države počele su koristiti britanske baze za određene operacije protiv Irana u ratu na Bliskom Istoku, objavila je britanska vlada u subotu.
Britansko ministarstvo obrane reklo je da su Sjedinjene Države počele koristiti vojne lokacije za "određene obrambene operacije da spriječe Iran u ispaljivanju projektila u regiji."
Britanski premijer Keir Starmer razljutio je američkog predsjednika Donalda Trumpa zato što je prvotno odbio imati ikakvu ulogu u američko-izraelskom ratu s Iranom, koji je započeo prije tjedan dana, 28. veljače.
Kasnije se suglasio s američkim zahtjevom o korištenju dviju britanskih vojnih baza u "određene i ograničene obrambene svrhe."
Te baze nalaze se u Fairfoldu u Gloucestershireu na zapadu Engleske, dok se britansko-američka baza Diego Garcia nalazi na otocima Chagos u Indijskom oceanu.
Bombarder američkih zračnih snaga B-1 Lancer sletio je u Fairford u subotu.
Američki zrakoplov C-5 Galaxy također se mogao vidjeti na pisti baze, dok su proturatni prosvjednici demonstrirali ispred.
Trump je rekao da "nije sretan s Velikom Britanijom" te se narugao Starmeru rekavši da "to nije Winston Churchill s kime razgovaraju".
Starmer, koji je bivši odvjetnik za obranu ljudskih prava, branio je svoju prvotnu odluku rekavši da Ujedinjeno Kraljevstvo "uvijek mora imati pravnu osnovu i održiv promišljen plan."
Također je inzistirao na tome da je bio u pravu kad je promijenio svoj stav jer je iranska odmazda dronovima i projektilima na američko-izraelske napade zaprijetila britanskim interesima i saveznicima u regiji.
Zastupnike u Starmerovoj vladajućoj Laburističkoj stranci i dalje proganja katastrofalna podrška bivšeg premijera Tonyja Blaira američkoj invaziji Iraka 2003. godine.
U anketi provedenoj na uzorku od 1045 Britanaca objavljenoj u petak, pronađeno je da 56 posto ispitanika smatra da je Starmer bio u pravu što nije uključio Britaniju u inicijalne napade.
Samo 27 posto reklo je da je bio u krivu.
