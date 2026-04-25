VIDEO / Američka vojska ubila dvoje ljudi u Pacifiku, Amnesty: "Nezakonita izvansudska ubojstva"

Hina
25. tra. 2026. 07:26
Američka vojska u petak je izjavila da je pogodila brod u istočnom Pacifiku, ubivši dvije osobe, u najnovijem takvom napadu koji su skupine za ljudska prava osudile kao "izvansudska ubojstva", a Washington opisao kao napad usmjeren na "narkoteroriste".

Američko Južno zapovjedništvo tvrdilo je da su brodom napadnutim u petak upravljale "Označene terorističke organizacije" koje nisu identificirale.

Navedeno je da nitko iz vojske nije ozlijeđen, a ubijene su opisali kao "muške narkoteroriste", bez navođenja detalja.

"Obavještajne službe potvrdile su da je plovilo prolazilo poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da je sudjelovalo u operacijama krijumčarenja narkotika", izvijestilo je američko Južno zapovjedništvo na X-u. Objavili su i video isječak od 16 sekundi.

Američka vojska izvela je brojne takve smrtonosne napade u istočnom Pacifiku posljednjih tjedana. Administracija predsjednika Donalda Trumpa napadala je plovila koja ga optužuju za prijevoz narkotika. U napadima američke vojske na takva plovila od rujna je poginulo više od 170 ljudi.

Stručnjaci i zagovornici ljudskih prava, kako u SAD-u tako i diljem svijeta, doveli su u pitanje zakonitost napada. Human Rights Watch i Amnesty International rekli su da napadi predstavljaju "nezakonita izvansudska ubojstva". Američka unija za građanske slobode odbacila je tvrdnje Trumpove administracije protiv onih koje cilja kao "nepotkrijepljene tvrdnje koje šire strah".

