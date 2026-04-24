Hormuz mijenja igru: SAD planira pretvoriti ovu zemlju u ključno tranzitno čvorište?
Washington navodno razmatra plan da Siriju pretvori u ključni energetski koridor, povezujući njihove cjevovode s Turskom i Europom. Usred velikih geopolitičkih promjena nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca, dokument koji se pripisuje Tomu Barracku, američkom izaslaniku za Siriju, iznosi ambiciozan prijedlog za pozicioniranje Sirije kao ključnog tranzitnog čvorišta za globalne energetske tokove.
Plan se ne fokusira na cestovni promet, već na obnovu i proširenje velike mreže postojećih i planiranih cjevovoda koji povezuju energetska polja u Zaljevu i Iraku s mediteranskim lukama i, konačno, europskim tržištima.
Na diplomatskom forumu u Antalyji ovog tjedna, sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa, bivši pobunjenički zapovjednik donedavno, izjavio je da njegova zemlja, zbog svog strateškog položaja, želi postati alternativna ruta za transport energije i robe.
Sirijski čelnik rekao je da njegova zemlja planira služiti kao siguran koridor za glavne rute između Istoka i Zapada, s pristupom Sredozemnom moru, povezujući Zaljev i Tursku preko Jordana, piše Euronews.
Mreža cjevovoda
Dokument do kojeg je došao portal Al-Majalla (SRMG) sugerira da se izraz “kopneni most”, koji koristi Barrack, odnosi konkretno na podzemne koridore cjevovoda kao alternativu ranjivim pomorskim rutama.
Predloženi i postojeći projekti uključuju obnovu naftovoda Kirkuk–Baniyas, koji povezuje Irak sa Sredozemljem preko Sirije, a procjenjuje se na 4,5 milijardi dolara (3,8 milijardi eura), kao i plinovod Katar–Turska, stratešku inicijativu za transport plina iz katarskog North Fielda preko Jordana i Sirije do Turske i dalje prema Europi.
Postojeća infrastruktura također bi se proširila, uključujući plinovod Azerbajdžan–Kilis–Aleppo, koji je pušten u rad u kolovozu 2025., te planove za produženje Arapskog plinovoda iz Egipta preko Sirije do Turske.
Uz ove prekogranične projekte, ulažu se napori u obnovu više od 1.000 kilometara domaće infrastrukture u sjeveroistočnoj Siriji, kao i u izgradnju novih izvoznih ruta.
Dokument navodi da povećani rizici za pomorske uske prolaze, posebno Hormuški tjesnac, potiču interes za kopnene alternative.
Citira Barracka koji kaže da, kada se pomorske rute “weaponiziraju”, sigurni kopneni opskrbni lanci postaju strateška nužnost “bez obzira na cijenu, koja može nadmašiti tržišne kalkulacije”.
Skepticizam oko izvedivosti
Sarkis Kassarjian, novinar specijaliziran za Tursku i Bliski istok, odbacio je prijedlog kao recikliranje starih ideja.
Za Euronews je rekao da koncept “nije nov”, ističući da prijedlozi za pretvaranje Sirije u energetski tranzitni pravac postoje još od ranih 2000-ih.
Tvrdi da Siriji nedostaju infrastruktura, stabilnost i geografska prednost u usporedbi s alternativama poput saudijskih luka na Crvenom moru, izraelskih mediteranskih luka i turskih energetskih koridora.
„Te zemlje imaju infrastrukturu, luke i pristaništa koja ih čine pogodnijima za takve projekte nego Damask“, rekao je.
Kassarjian je također doveo u pitanje sigurnosne i upravljačke uvjete potrebne za održavanje takve infrastrukture, opisujući ih kao značajne prepreke u regiji.
Dodao je da postoje realističniji projekti drugdje, uključujući naftovod Kirkuk–Ceyhan između Iraka i Turske, koji ima podršku regionalnih partnera.
Sigurnosni i upravljački izazovi
Što se tiče infrastrukture i sigurnosti, Kassarjian upozorava da su “uspostava nove mreže cjevovoda, njezino održavanje i popravci, njezina zaštita i osiguravanje sigurnosti vrlo teški i složeni zadaci, posebno u geografiji poput Bliskog istoka”.
Upozorio je da bi izgradnja i održavanje prekogranične infrastrukture zahtijevali dugoročnu stabilnost, upravljačke kapacitete i sigurnosna jamstva koja su i dalje neizvjesna.
Također je istaknuo ograničen napredak u obnovi Sirije, navodeći da širi gospodarski oporavak ovisi o političkoj stabilnosti i institucionalnim reformama.
Kassarjian zaključuje skeptično o cijelom procesu obnove, tvrdeći da je “unutarnje sirijsko pitanje glavni problem”.
Objasnio je da su obnova i razvoj temeljno povezani s cjelokupnim sirijskim pitanjem: stabilnošću vlasti, unutarnjom sigurnošću, reformom pravosuđa i potpunom transparentnošću upravljanja institucijama.
Dodao je da “više od godinu i pol nakon formiranja vlade nismo vidjeli napredak u obnovi Sirije”.
Prema njegovu mišljenju, sirijsko gospodarstvo i dalje se “uglavnom temelji na izravnoj financijskoj pomoći zemalja koje podržavaju vlast u Damasku”, pri čemu je ta pomoć “vrlo ograničena”, iako se nije smanjila zbog nedavnog rata.
Tehnički moguće, ali izazovno
Sirijski inženjer Ghassan al-Rai, stručnjak u naftnom sektoru, ponudio je oprezniju procjenu, rekavši da je projekt tehnički izvediv, ali ovisi o tri čimbenika: financiranju, sigurnosti i političkim sporazumima.
Rekao je da velik dio osnovne infrastrukture cjevovoda u Siriji još uvijek postoji, uključujući bivše crpne stanice i dijelove izvoznih ruta korištenih prije 2011.
Al-Rai je objasnio da su cjevovodi obično podzemni i da se, u načelu, mogu popraviti ili proširiti postojećim inženjerskim metodama.
Dodao je da bi više cjevovoda i dodatne crpne stanice mogli značajno povećati kapacitet ako bude potrebno.
Što se tiče količine nafte, jedan cjevovod može imati kapacitet od oko milijun barela dnevno, dok zemlje Zaljeva izvoze oko 20 milijuna barela dnevno.
Međutim, Al-Rai je priznao velike prepreke, uključujući nedostatak kvalificirane radne snage nakon godina sukoba, budući da su mnogi inženjeri napustili zemlju.
„Danas nam nedostaje stručnjaka u Siriji. Većina mladih profesionalaca, rekao bih oko 80 posto onih koji su radili s nama, sada su u Abu Dhabiju i Saudijskoj Arabiji. Svi su otišli jer u Siriji nije bilo posla deset ili dvanaest godina.“
Predložio je da bi se, uz dovoljno financiranja, stručnjaci mogli angažirati iz inozemstva ili potaknuti povratak sirijske dijaspore.
„Tehnički je moguće. Pitanje je postoje li financiranje, sigurnost i politički dogovori“, zaključio je.
