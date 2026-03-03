Američko veleposlanstvo u Rijadu pogođeno dronovima, Trump najavio odgovor

Američki predsjednik Donald Trump najavio je skori odgovor na napad dronovima na američko veleposlanstvo u Rijadu, u kojem je izbio manji požar i nastala šteta, no prema izvorima Reutersa nije bilo ozlijeđenih jer je zgrada bila prazna.
Napad dronovima dogodio se usred kontinuiranih iranskih raketnih i napada bespilotnim letjelicama na zaljevske države koje ugošćuju američke vojne baze, nakon američkih i izraelskih napada na Iran u subotu.
Reuters zasad nije mogao potvrditi okolnosti incidenta.
Rano u utorak ujutro čula se snažna eksplozija, a viđen je i plamen u američkom veleposlanstvu u Rijadu, rekla su tri izvora upoznata sa situacijom, pri čemu je jedna osoba navela da je požar bio manjeg opsega.
Crni dim uzdizao se iznad diplomatske četvrti Rijada, u kojoj se nalaze strana diplomatska predstavništva.
Nije bilo prijavljenih ozlijeđenih, rekla su dvojica izvora, s obzirom na to da je zgrada u ranim jutarnjim satima bila prazna.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je za NewsNation da će se uskoro doznati kakav će biti odgovor na napad na američko veleposlanstvo u Rijadu te na pogibiju američkog vojnog osoblja tijekom sukoba s Iranom, objavio je u ponedjeljak novinar te medijske kuće na platformi X, pozivajući se na intervju s njim.
Veleposlanstvo je rano u utorak izdalo obavijest o "ostanku na sigurnom mjestu" za američke državljane u Rijadu, Džedi i Dhahranu te im preporučilo da do daljnjega izbjegavaju dolazak u veleposlanstvo zbog napada na objekt.
Glasnogovornik veleposlanstva nije odmah odgovorio na upit za komentar, kao ni saudijski državni ured za medije.
