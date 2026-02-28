Oglas

MEHRAN KAMRAVA

Analitičar: Izrael je pokrenuo napad kako bi poremetio američko-iranske pregovore

N1 Info
28. velj. 2026. 08:11
Trump i Netanyahu
Mehran Kamrava, direktor Odjela za iranske studije pri Arapskom centru za istraživanje i političke studije te profesor na Sveučilištu Georgetown u Kataru, kaže da, iako nije mislio da će SAD napasti Iran, Izrael je bio "prilično glasan u vezi sa svojim namjerama da sabotira američko-iranske pregovore".

"Kao što je to učinio prošlog lipnja, čini se da je pokrenuo napad s ciljem da poremeti pregovore između Irana i SAD-a", rekao je Kamrava za Al Jazeeru.

"Mislim da se američki predsjednik Donald Trump doveo u situaciju iz koje nije mogao uzmaknuti. Takozvana armada, golemo vojno gomilanje, stalna zelena svjetla Izraelu tijekom posljednjih godinu i pol, i mislim da smo na mnogo načina ponovno svjedoci toga da su Izraelci prisilili Donalda Trumpa na potez i on im u ovom trenutku zapravo nije mogao reći ne", objasnio je Kamrava.

Sve o napadu na Iran pratite uživo OVDJE.

Donald Trump iran izrael napad na iran

