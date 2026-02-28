Analitičar: Izrael je pokrenuo napad kako bi poremetio američko-iranske pregovore

"Mislim da se američki predsjednik Donald Trump doveo u situaciju iz koje nije mogao uzmaknuti. Takozvana armada, golemo vojno gomilanje, stalna zelena svjetla Izraelu tijekom posljednjih godinu i pol, i mislim da smo na mnogo načina ponovno svjedoci toga da su Izraelci prisilili Donalda Trumpa na potez i on im u ovom trenutku zapravo nije mogao reći ne", objasnio je Kamrava.