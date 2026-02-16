DOMAGOJ JURIČIĆ
Analitičar: Plenković ima veliku priliku sudjelovati u poboljšanju odnosa Europe i SAD-a
Analitičar Domagoj Juričić gostovao je u Novom danu s Hrvojem Krešićem i komentirao viđeno na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu.
"Osim umirujućeg tona, ništa nije smanjilo razinu nepredvidivosti i kaosa kojem smo izloženi. Postavlja se i veliko pitanje radi li se o osobnom manevru Marca Rubija ili je to američka politika. Zapravo, pitanje je postoji li politika američkog predsjednika Donalda Trumpa ili se mijenja iz dana u dan, ovisno o tome što može dobiti", kazao je Juričić pa nastavio:
"Zapravo, ton, ako je i bio miran, sve oko njega bilo je nemirno. Pogotovo jer se iza konferencije odvijaju procesi koji utiru put Europe. Francuska inicira zaduživanje, Velika Britanija govori o zajedništvu, a prije toga gleda svoje interese, Nijemci žele spasiti automobilsku industriju... Svi pod egidom "europejstva" traže rješenja za sebe. Zato će se teško doći do zajedničkog europskog rješenja."
Što s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom?
"Istovremeno ste od njega mogli čuti snažne liderske poruke pa uzmak. Čini mi se da je imao liderski govor, a onda ga je u strahu odlučio umiriti ga pomirljivim govorom. Naime, vjerovalo se da će Rubio imati govor koji bi označio američko istupanje iz NATO-a. Mislim da je to utjecalo na Merzov govor, ta nepoznanica oko onoga što će Rubio reći. Iako on ima liderski kapacitet, nema čvrstu potporu u Njemačkoj, zato ne može odbaciti jedan dio računice i ići s drugim naprijed. Zato se kod njega čini kao da ide korak naprijed, dva nazad. Njegov mandat je uvijek na klimavim nogama i ne ulijeva se povjerenje kao da Njemačka ima snagu kao nakon Drugog svjetskog rata do danas."
Juričić smatra da se Njemačka nalazi na prijelomnoj točci jer su se prilike promijenile pa njene industrije više nemaju dominaciju kao nekada.
"Zato se Nijemcima jako teško okrenuti prema vanjskoj politici, brine ih ono što se događa kod njih doma. Iz tog je razloga teško bilo kome tko je u Njemačkoj na vlasti."
Kad se priča o Njemačkoj, pojavljivanje bivše kancelarke Angele Merkel izazvalo je podosta pažnje.
"S odmakom, vidimo da je napravila mnogo grešaka, ali lako je biti general poslije bitke. Ako se pojavila zbog odnosa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, to dolazi možda prekasno i zapravo pokazuje slabost. Amerikanci su češće koristili bivše čelnike za pregovore i rješenje nekih problema, ali Europa je to jako rijetko činila, zbog ega. Zamislite to u Hrvatskoj... Uostalom, ne možete zamisliti ni da Trump negdje pošalje Baracka Obamu."
U Münchenu nije bio bivši predsjednik, bio je državni tajnik Marco Rubio. I održao je govor koji sugerira zajedništvo. Barem "na površini".
"I dalje je ovo jasna poruka. Zanimljiv je kraj govora - Europa mora opstati. Ne poručuje da bi išla naprijed ili prosperirala - opstala. Birao je riječi. Dio prisutnih doživio je to kao obećavajuće, dio kao zabrinjavajuće. Jer, nije poznato radi li se o Trumpovoj politici ili je Rubio napravio manevar. Možda je to kupovina vremena jer se dio republikanaca počeo odmicati od Trumpa. Previše je pitanja, ali ne mislim da je svakog uvjerio kako će sve biti dobro. Ovaj govor je zapravo unio više nemira nego da je bio grublji jer je nejasan."
Gdje je u svemu Hrvatska?
"Krajem travnja bi trebali doći ili Rubio ili JD Vance u Dubrovnik. To pokazuje da ako neka mala država ima zanimljivu inicijativu (Tri mora, op.a.), postaje i sama zanimljiva. Ne treba zanemariti ni LNG. Premijer Andrej Plenković treba to iskoristiti jer Inicijativa može postati podloga za popravljanje odnosa Europe i SAD-a. Naime, Amerikanci vide interes u onome što Hrvatska nudi, plus, imaju problema s velikima, ne malima, pa Tri mora može biti platforma za pozitivniju budućnost i jačanje narušenog savezništva", vjeruje Juričić.
Naglasio je i da se Inicijativa Tri mora u početku napadala na ovim prostorima.
"Čak su i Talijani izrazili želju postati dijelom Inicijative. Idealna je to prilika da Plenković pozove talijansku premijerku Giorgiju Meloni da dođe kao promatrač, a ako se sve poklopi, možda se pozove Italiju. Bilo bi to jako dobro jer bi pokazalo da se veliki ne drže u ligi za sebe i time bi se postavila određena ravnoteža."
U tom kontekstu, kao da postoji i ravnoteža, određeni dogovor, Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića u pogledu vanjske politike. Pokrivaju li svojim politikama "dva terena"?
"Ne bih rekao da postoji dogovor, ali naša unutarnja mana se pretvara u našu vanjsku prednost. Europska unija prepoznaje karaktere oba aktera. Vlada ne mora ništa objašnjavati, niti se Milanović nekome mora opravdavati, ali ostvaruješ rezultat na "vanjskom terenu". Idemo biti optimistični, ne mora njihov odnos biti samo nešto loše", zaključio je Domagoj Juričić.
