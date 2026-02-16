Kallas: Stalno "pljuvanje po Europi" ide na živce

Ukrajina je na ovogodišnjoj Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji bila manje u središtu pozornosti nego ranijih godina. Najveći pljesak dobio je američki državni tajnik Marco Rubio, dok su se Europljani pokušavali prilagoditi novim političkim okolnostima. Među glavnim temama izostali su Iran i Rusija, Kina je nastupila samouvjereno, ali tiho, a na Gazu se gotovo nitko nije osvrnuo, ističe se u analizi Deutsche Wellea
Europski sudionici osjetili su određeno olakšanje nakon Rubijeva nastupa, koji je bio znatno umjereniji od govora američkog potpredsjednika J.D. Vancea na istom mjestu prije godinu dana. Ipak, upozorava novinar Deutsche Wellea, ostaje nejasno radi li se samo o ublažavanju retorike ili o stvarnoj prilici za obnovu transatlantskog partnerstva.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je prijedlog obnove transatlantskog saveza, istaknuvši da Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
S druge strane, visoka predstavnica EU Kaja Kalas otvoreno je kritizirala stalno "pljuvanje po Europi" te odbacila tvrdnje da kontinent stoji pred civilizacijskim slomom. Naglasila je da EU i dalje predstavlja vrijednosti koje mnoge zemlje žele slijediti.
Marginalizacija rata u Ukrajini
Na marginama konferencije dodijeljena je Nagrada Ewald von Kleist ukrajinskom narodu, koju je u ime svih Ukrajinaca primio predsjednik Volodimir Zelenski.
Ukrajinski novinari primijetili su, međutim, da rat više nije u fokusu kao prethodnih godina. Timofij Jelisratenko upozorio je da je bojišnica udaljena manje od 2.000 kilometara od Münchena te da Europljani ne bi smjeli okretati glavu, jer bi se sukob mogao preliti i na njih.
Zelenski je izjavio da bi Ukrajina morala izbacivati iz stroja desetke tisuća ruskih vojnika mjesečno kako bi izvršila pritisak na Putina. Nitko nije mogao procijeniti hoće li pregovori Ukrajine, Rusije i SAD-a sljedećeg tjedna u Ženevi donijeti konkretan pomak prema miru.
Kineski ministar zasjenio Rubija
Rubijev govor zasjenio je nastup kineskog ministra vanjskih poslova Wanga Yija, koji je poručio da su Kina i EU partneri, a ne protivnici. Analitičari smatraju da Europljani cijene predvidljivost Pekinga, ali istodobno osjećaju nelagodu zbog ovisnosti o kineskim resursima.
Njemački kancelar Merz upozorio je da Kina sustavno koristi ovisnosti drugih država te međunarodni poredak tumači prema vlastitim interesima. Zapadne zemlje pritom osjećaju nelagodu zbog ovisnosti o kineskom izvozu rijetkih metala.
Wang Yi poručio je da Kina želi suradnju sa SAD-om, ali je upozorio da bi, u slučaju odbijanja, mogao uslijediti i sukob, pri čemu je ključna riječ za Peking – Tajvan.
Konferencija nije donijela jasne odgovore, ali je pokazala sve vidljivije pukotine u globalnoj sigurnosnoj arhitekturi, zaključio je novinar DW-a.
