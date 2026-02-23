Zelenski: Vjerujem da je Putin već započeo Treći svjetski rat. Pitanje je kako ga zaustaviti

U intervjuu je Zelenski, čiji je početni mandat istekao, ostavio otvorenim pitanje hoće li se ponovno kandidirati za predsjednika na bilo kakvim novim izborima. U svakom slučaju, prije takvog glasovanja bila bi potrebna pouzdana sigurnosna jamstva kako bi se spriječila manipulacija izborima i trajno zaštitila Ukrajina od ruskih aneksionističkih ambicija, rekao je.