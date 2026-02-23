Oglas

održao govor

Putin se oglasio o novim ciljevima: "Ovo nam je apsolutni prioritet"

author
N1 Info
|
23. velj. 2026. 08:34
Vladimir Putin
Mikhail Metzel/via REUTERS

Putin je obećao nastaviti "jačati vojsku i mornaricu“ te koristiti vojno iskustvo iz gotovo četverogodišnjeg sukoba u Ukrajini.

Oglas

Ruski predsjednik Vladimir Putin u nedjelju je izjavio da je razvoj ruskih nuklearnih snaga sada "apsolutni prioritet” nakon isteka posljednjeg sporazuma o nuklearnom naoružanju sa SAD-om.

"Razvoj nuklearne trijade, koja jamči sigurnost Rusije i osigurava učinkovito strateško odvraćanje te ravnotežu snaga u svijetu, ostaje apsolutni prioritet“, rekao je Putin u videoobraćanju, piše Kyiv Post.

Njegov govor održan je na ruski "Dan branitelja domovine“, praznik koji je prigoda za vojnu pompu i patriotizam pod pokroviteljstvom Kremlja.

Putin je obećao nastaviti "jačati vojsku i mornaricu“ te koristiti vojno iskustvo iz gotovo četverogodišnjeg sukoba u Ukrajini.

Unaprijedit će se svi rodovi oružanih snaga, rekao je, uključujući njihovu "borbenu spremnost, mobilnost i sposobnost djelovanja u svim uvjetima, pa i najtežima“.

Putinove izjave dolaze samo dva dana prije četvrte godišnjice ruskog napada na Ukrajinu, koji je potaknuo rat što je razorio gradove, raselio milijune ljudi i odnio velik broj života na obje strane.

Moskva i Washington – dvije glavne svjetske nuklearne sile – više nisu vezani nijednim sporazumom o kontroli naoružanja otkako je ranije ovog mjeseca istekao sporazum New START.

No Rusija je poručila da će nastaviti zauzimati "odgovoran“ pristup strateškim nuklearnim kapacitetima i poštovati ograničenja postavljena za svoj arsenal.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Putin Rusija nuklearno oružje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ