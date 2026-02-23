Putin se oglasio o novim ciljevima: "Ovo nam je apsolutni prioritet"

Putin je obećao nastaviti "jačati vojsku i mornaricu“ te koristiti vojno iskustvo iz gotovo četverogodišnjeg sukoba u Ukrajini.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u nedjelju je izjavio da je razvoj ruskih nuklearnih snaga sada "apsolutni prioritet” nakon isteka posljednjeg sporazuma o nuklearnom naoružanju sa SAD-om.
"Razvoj nuklearne trijade, koja jamči sigurnost Rusije i osigurava učinkovito strateško odvraćanje te ravnotežu snaga u svijetu, ostaje apsolutni prioritet“, rekao je Putin u videoobraćanju, piše Kyiv Post.
Njegov govor održan je na ruski "Dan branitelja domovine“, praznik koji je prigoda za vojnu pompu i patriotizam pod pokroviteljstvom Kremlja.
Putin je obećao nastaviti "jačati vojsku i mornaricu“ te koristiti vojno iskustvo iz gotovo četverogodišnjeg sukoba u Ukrajini.
Unaprijedit će se svi rodovi oružanih snaga, rekao je, uključujući njihovu "borbenu spremnost, mobilnost i sposobnost djelovanja u svim uvjetima, pa i najtežima“.
Putinove izjave dolaze samo dva dana prije četvrte godišnjice ruskog napada na Ukrajinu, koji je potaknuo rat što je razorio gradove, raselio milijune ljudi i odnio velik broj života na obje strane.
Moskva i Washington – dvije glavne svjetske nuklearne sile – više nisu vezani nijednim sporazumom o kontroli naoružanja otkako je ranije ovog mjeseca istekao sporazum New START.
No Rusija je poručila da će nastaviti zauzimati "odgovoran“ pristup strateškim nuklearnim kapacitetima i poštovati ograničenja postavljena za svoj arsenal.
