Analiza: Nitko ne može predvidjeti što slijedi nakon napada na Iran, ali ove tri stvari su vrlo jasne
Američka odluka da krene u rat s Iranom bez ikakvog pokušaja dobivanja međunarodnog odobrenja, pa čak ni potpore Kongresa, postavlja opasan presedan za jednostranu upotrebu sile zbog ostvarivanja vanjskopolitičkih ciljeva, što bi cijeli planet moglo učiniti znatno nesigurnijim.
Iako nitko od američkih zapadnih saveznika, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, neće žaliti zbog smrti 86-godišnjeg Alija Hameneija, koji je ubijen u izraelskim zračnim napadima na svoj kompleks u Teheranu u subotu, na početku vala projektila i dronova koje su pokrenule SAD i Izrael, taj čin ih može zabrinuti, analizira Sky News.
Naime, on dolazi manje od dva mjeseca nakon što su američke snage izvele smrtonosnu operaciju u Venezueli kako bi zarobile Nicolasa Madura, što dodatno snižava prag za bilo koju zemlju da ocijeni prihvatljivim bombardiranje druge suverene države zbog rješavanja spora.
"Živimo u eri politike velikih sila i to ovako izgleda", rekao je Rob Johnson, voditelj Centra za promjenjivi karakter rata na Sveučilištu Oxford.
Kina i Tajvan
Posljedice Trumpove iranske kocke i dalje se odvijaju.
Kao prvo, ova intervencija, osobito zato što je Ujedinjeno Kraljevstvo i drugi saveznici iz NATO-a najvjerojatnije neće osuditi, s obzirom na to da iranski režim gledaju gotovo jednako kao i SAD, znatno će otežati Zapadu da kritizira legitimnost sličnih napada koje pokreću njihovi protivnici.
Primjerice, ruski predsjednik Vladimir Putin sada može odbaciti kao dvostruke standarde žestoku osudu Keira Starmera, Emmanuela Macrona i Friedricha Merza zbog njegove invazije na Ukrajinu.
Kineski predsjednik Xi Jinping također će pomno pratiti događaje na Bliskom istoku i najvjerojatnije izvući zaključak da sada ima znatno slobodnije ruke da silom zauzme Tajvan.
Istodobno, druga izvjesnost koju će svjetski čelnici s obnovljenom jasnoćom shvatiti jest važnost vojne snage za osiguranje vlastitog opstanka.
To osobito vrijedi za one koji žele prkositi onome tko ima najjače oružane snage, a to su zasad Sjedinjene Države pod Trumpom.
Time se otvara put još većoj militarizaciji najmoćnijih zemalja svijeta te potrebi da se manje i srednje sile sve čvršće udružuju, što je primijetio i Merz na velikoj sigurnosnoj konferenciji u Münchenu prošlog mjeseca.
Naposljetku, i možda najdublje, riječ je o neupitnom urušavanju skupa međunarodnih pravila koja su nastala iz pepela Drugog svjetskog rata i koja Ujedinjeni narodi održavaju kako bi zaštitili suverenitet svih država i dostojanstvo svih ljudi.
Obezglavljeni režim
S obzirom na to da Trump uspostavlja vlastiti takozvani "Odbor za mir" kao suparnika UN-u, stari svjetski poredak koji postoji desetljećima nikada se nije činio toliko ugroženim.
Što se tiče onoga što slijedi u Iranu, to je vrlo teško predvidjeti.
Režim je uzdrman gubitkom svog vođe i obećao je najveću odmazdu dosad, iako Trump tvrdi da je dosadašnji odgovor, s iranskim projektilima i dronovima ispaljenima na Izrael kao i na zaljevske države u kojima su stacionirane američke snage, slabiji od očekivanog.
Američki predsjednik, koji voli jednostavnost odlučnih izjava, već može prikazati misiju kao uspješnu nakon ubojstva Hameneija.
No pitanje Irana ne može se svesti samo na to. Kao što povijest pokazuje, svaka strana intervencija nosi golem rizik, a posljedice toga što su Sjedinjene Države obezglavile iranski režim u potpunosti će se razumjeti tek s vremenom.
