Analiza: Nitko ne može predvidjeti što slijedi nakon napada na Iran, ali ove tri stvari su vrlo jasne

Iako nitko od američkih zapadnih saveznika, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, neće žaliti zbog smrti 86-godišnjeg Alija Hameneija, koji je ubijen u izraelskim zračnim napadima na svoj kompleks u Teheranu u subotu, na početku vala projektila i dronova koje su pokrenule SAD i Izrael, taj čin ih može zabrinuti, analizira Sky News.