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Edinburgh

Antimuslimanski napadi: Ozlijeđena petorica muškaraca

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Hina
|
21. lip. 2026. 07:49
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Policija u Edinburghu
Oli SCARFF / AFP/Ilustracija

Škotska protuteroristička policija istražuje niz nasilnih napada u Edinburghu u kojima su ozlijeđena petorica muškaraca, a britanski premijer Keir Starmer rekao je da se čini da su bili motivirani antimuslimanskom mržnjom koju “neće tolerirati”, prenosi Reuters.

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Škotski protuteroristički policajci istražuju niz nasilnih napada diljem Edinburgha u kojima je ozlijeđeno pet muškaraca, a za koje je premijer Keir Starmer rekao da se čini da su bili motivirani antimuslimanskom mržnjom.

Policija je priopćila da je 36-godišnji bijeli Škot uhićen nakon niza prijetnji, pljačke i vandalizma, dodajući da je trojici od petorice žrtava bila potrebna bolnička pomoć zbog ozljeda koje nisu opasne po život.

"Apsolutno užasno. Nitko ne bi smio biti suočen s nasiljem na našim ulicama", napisao je Starmer na X-u.

"Čini se da je osumnjičenik bio motiviran antimuslimanskom mržnjom. To neću tolerirati - suočit će se s punom snagom zakona.”

Pomoćnica glavnog načelnika Catriona Paton osudila je nasilje, rekavši: "Želim poslati jasnu poruku podrške svim našim zajednicama da u Škotskoj nema mjesta rasizmu ili mržnji na temelju vjere, a Škotska je najbolja kada stojimo zajedno."

Osumnjičenik je i dalje u pritvoru, a istraga se nastavlja.

Slučaj dolazi u trenutku pojačanih nagađanja o političkoj budućnosti Keira Starmera, nakon što je Observer objavio da bi britanski premijer u ponedjeljak mogao odrediti vremenski okvir za odlazak s dužnosti. Vladin izvor rekao je, međutim, za Reuters da Starmer namjerava nastaviti voditi vladu.

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Teme
edinburgh keir starmer policijska istraga škotska

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