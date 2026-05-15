Aragči: Iran nema povjerenja u SAD, pregovarat ćemo samo ako budu ozbiljni

Teheran "nema povjerenja" u Sjedinjene Američke Države s kojima će razgovarati samo ako budu ozbiljne, kazao je iranski šef diplomacije Abas Aragči u petak dok su pregovori o okončanju rata i dalje suspendirani.
Svi brodovi mogu prolaziti kroz Hormuški tjesnac osim onih koji su iz zemalja u ratu s Teheranom, kazao je Aragči novinarima u New Delhiju kamo je došao radi sastanka ministara vanjskih poslova država članica skupine BRICS, dodajući da plovila koja žele proći kroz tjesnac to trebaju učiniti u koordinaciji s iranskom mornaricom.
Situacija oko ključnog prolaza je "veoma zamršena", kazao je.
Iran je gotovo potpuno zatvorio tjesnac, kojim je ranije prolazila petina svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina, za većinu brodova nakon što su SAD i Izrael krajem veljače započeli rat protiv njega.
Washington i Teheran su prošlog mjeseca najavili prekid vatre, no zasad nisu uspjeli dogovoriti trajni mir.
Pregovori, kojima posreduje Pakistan, suspendirani su otkako su obje zemlje odbacile najnovije prijedloge druge strane prošlog tjedna.
Zbog "kontradiktornih poruka" suzdržljivi smo glede stvarnih namjera Amerikanaca o pregovorima, rekao je Arakči, dodajući da pakistansko posredovanje nije propalo, ali nailazi na "poteškoće".
Iran nastoji zadržati primirje kako bi se dala prilika diplomaciji, no također je spreman vratiti se ratovanju, poručio je.
Problemi koji koče pregovore uključuju iranske nuklearne ambicije i kontrolu Teherana nad Hormuškim tjesnacem.
Arakči je izjavu novinarima u petak dao nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da gubi strpljenje u odnosu na Iran te se složio s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom da Teheran mora ponovo otvoriti tjesnac.
