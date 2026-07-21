Azerbajdžanski predsjednik: "Podaci sugeriraju da je održan tajni njemačko-ruski sastanak"

Tobias SCHWARZ / AFP

Azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev rekao je u utorak da podaci o letovima ukazuju na to da su bivši i sadašnji njemački i ruski dužnosnici održali tajni sastanak u Bakuu ovog mjeseca, što je bila prva potvrda Azerbajdžana o njihovim dolascima u Baku.

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Bivši visoki njemački dužnosnici Ronald Pofalla i Matthias Platzeck održavaju tajne sastanke s visokorangiranim saveznicima ruskog predsjednika Vladimira Putina, uključujući predsjednika uprave Gazproma i bivšeg premijera Viktora Zubkova te osoba pod sankcijama EU-a, u Bakuu od 2024. godine, prema zajedničkoj istrazi Die Zeita i ARD-a.

Govoreći nakon sastanka u Berlinu s kancelarom Friedrichom Merzom, azerbejdžanski predsjednik Alijev rekao je da je Baku istraživao te navode nakon što je saznao za sastanke u medijima.

"Nismo dobili nikakve informacije o tome ni od Njemačke ni od Rusije", rekao je Alijev. "Drugim riječima, naš teritorij je jednostavno korišten bez našeg znanja", dodao je.

Ilham Alijev rekao je da podaci o letovima pokazuju da su Pofalla, koji je nekoć vodio ured bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, i Platzeck, bivši predsjednik SPD-a, otputovali iz Berlina u Baku 12. srpnja i vratili se 14. srpnja.

Tada su i Zubkov i Valerij Fadejev, predsjednik ruskog Vijeća za ljudska prava, također bili u glavnom gradu Azerbajdžana, rekao je Alijev.

Podaci o letovima "daju temelja za tvrdnju da je takav tajni sastanak održan u Bakuu", rekao je.

Merz je rekao u utorak da nije znao da se takav sastanak održao.

Aliyev je rekao da ne može dati nikakve pojedinosti o susretu u srpnju. "Ako će ovaj sastanak okončati ukrajinsko-ruski rat...onda to naravno pozdravljamo", dodao je Alijev.

Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na upit da komentira slučaj.

Prošle godine su sastanci u Bakuu između njemačkih političara, uključujući socijaldemokrata Ralfa Stegnera, kao i Pofallu, i ruskih političara, uključujući Zubkova i Valerija Fadejeva, predsjednika ruskog Vijeća za ljudska prava, izazvali zabrinutost među njemačkim zastupnicima. U to vrijeme, četiri njemačka sudionika, uključujući Pofallu i Stegnera, potvrdila su sudjelovanje na "privatnom" događaju u Bakuu.

Iako bivši njemački političari nemaju službene položaje, oni su i dalje dobro povezani unutar vladajućih stranaka CDU-a i SPD-a, kažu njemački mediji, potencijalno dajući Moskvi pozadinski kanal za utjecaj na stajalište Berlina o ‌ratu u vrijeme kada zapadne vlade pokušavaju održati diplomatsku izolaciju Rusije.