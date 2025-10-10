Jandroković u Bakuu: Azerbajdžan je ključna država u južnom Kavkazu

Hrvatski sabor

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji se nalazi u službenom posjetu Azerbajdžanu, sastao se s istaknutim Hrvatima koji žive i djeluju u toj zemlji, zahvalivši im na doprinosu u razvoju prijateljskih odnosa s Bakuom, priopćio je u petak Hrvatski sabor.

Jandroković je zadnjeg dana boravka u toj zemlji podsjetio kako se ove godine navršilo 30 godina od uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Azerbajdžana te ustvrdio kako su odnosi trenutno izvrsni, osobito kada je u pitanju gospodarski aspekt suradnje.

"Kao vrlo važan aspekt suradnje predsjednik Hrvatskoga sabora istaknuo je i kvalitetu odnosa između građana dviju država. Stoga je okupljenim Hrvatima posebno zahvalio na osobnom doprinosu kojeg daju prijateljstvu i sadržajnim odnosima između dviju država, kao i unaprjeđenju odnosa Europske unije i Azerbajdžana", stoji u priopćenju.

Izrazio je uvjerenje kako će sastanci koje je u Bakuu održao s državnim vrhom Azerbajdžana dati snažan poticaj daljnjem razvoju bilateralnih odnosa i učestalijim kontaktima na svim razinama u budućnosti.

Uz istaknute hrvatske državljane koji u Azerbajdžanu vrlo uspješno djeluju u energetskom sektoru i sportu, večeri je nazočila i nova voditeljica Delegacije Europske unije u Bakuu, hrvatska diplomatkinja Marijana Kujundžić, te visoki predstavnici azerbajdžanske vlasti predvođeni potpredsjednikom parlamenta Azerbajdžana, Musom Gasimlijem.

Jandroković se tijekom službenog posjeta ranije sastao i s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim i kazao da Hrvatska smatra Azerbajdžan ključnom državom u južnom Kavkazu u gospodarskom, energetskom i sigurnosnom smislu.