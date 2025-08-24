Putin: Zaboravljaju da su oni započeli rat 2014. napadima na civile u Donbasu

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako je Europa izgubila svoj suverenitet pod okriljem SAD-a i napao "propagandu koja je isprala mozgove ljudima" oko razloga početka rata u Ukrajini.
Vladimir Putin govorio je o ruskom diplomatskom položaju u svijetu, odnosima sa stanovništvom "neprijateljskih zemalja", propagandi i uzrocima početka rata u Ukrajini, prenosi indijski WION.
Tijekom panela u ruskom gradu Sarovu, Putin je izjavio kako Rusija nema neprijateljske države, samo neprijateljske elite, te da je u dobrim odnosima sa stanovnicima država koje joj trenutno, na diplomatskom planu, nisu saveznice.
"Rusiji je najvažniji njezin suverenitet, ako to izgubimo prestat ćemo postojati kao država. Europa trenutno, recimo, nema suverenitet pod okriljem Sjedinjenih Američkih Država", rekao je.
Osvrnuo se i na uzroke početka sukoba u Ukrajini, koji traje od 2014., a intenzivirao se u otvoreni rat 2022., ruskom invazijom u regiju Donbas.
"Naravno, propaganda funkcionira. Ljudima su isprani mozgovi i misle da je Rusija započela rat. Oni (Ukrajina) su započeli rat 2014. kada su koristili tenkove i artiljeriju protiv mirnog civilnog stanovništva Donbasa", kazao je.
"Mi nismo započeli rat, ali činimo sve da ga završimo", dodao je.
