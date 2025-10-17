Visoki dužnosnik NATO-a: Ulažemo mnogo kako bismo se pripremili za ovaj hibridni rat budućnosti

Na pitanje pokazuju li nedavni incidenti s dronovima, koji su poremetili rad europskih zračnih luka i zračnog prostora, praznine u mehanizmima kolektivne obrane NATO-a? odgovorio je: "Ne mislim da se radi o prazninama. Radi se o tome da se tehnologija razvija, i sada vidimo povećan broj napada dronovima koji nas zabrinjavaju diljem saveza. Oni su izazvali goleme poremećaje — pogođene su zračne luke u Bruxellesu, Münchenu i mnoge druge.