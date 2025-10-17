Visoki dužnosnik NATO-a: Ulažemo mnogo kako bismo se pripremili za ovaj hibridni rat budućnosti

U intervjuu za Euronews, Manfred Boudreaux-Dehmer, prvi glavni informacijski direktor (CIO) NATO-a, otkriva kako se savez suočava s izazovima novih hibridnih napada.
Članice NATO-a, posebno one u Europi, sve su više zabrinute zbog vala sumnjivih hibridnih napada iz Rusije posljednjih mjeseci. Ti napadi uključuju kibernetičke napade, kampanje dezinformiranja i uznemiravanje dronovima.
Europski dužnosnici navode da je cilj takvih aktivnosti izazvati poremećaje u svakodnevnom životu i narušiti moral europskih građana.
Za Euronews, Manfred Boudreaux-Dehmer, prvi glavni informacijski direktor NATO-a, procjenjuje da će se takvi napadi vjerojatno događati sve češće u budućnosti.
Nakon što je govorio o kibernetičkoj otpornosti na IT Directors Forumu 2025., Boudreaux-Dehmer rekao je za Euronews da savez čini sve što može kako bi zaštitio milijardu građana koji žive u 32 zemlje članice.
Koliko su članice NATO-a spremne?
Upitan koliko su zemlje NATO-a spremne za ovu vrstu ratovanja, odgovorio je: "Mislim da smo vrlo dobro pripremljeni i stalno činimo više. Rat budućnosti više nije klasični, kinetički rat na bojnom polju kakav poznajemo iz povijesti. On ima hibridni aspekt. Ulažemo mnogo vremena, energije i truda kako bismo se što bolje pripremili za ovaj hibridni rat budućnosti."
Na pitanje pokazuju li nedavni incidenti s dronovima, koji su poremetili rad europskih zračnih luka i zračnog prostora, praznine u mehanizmima kolektivne obrane NATO-a? odgovorio je: "Ne mislim da se radi o prazninama. Radi se o tome da se tehnologija razvija, i sada vidimo povećan broj napada dronovima koji nas zabrinjavaju diljem saveza. Oni su izazvali goleme poremećaje — pogođene su zračne luke u Bruxellesu, Münchenu i mnoge druge.
Na to smo odmah reagirali. Sada se posebno fokusiramo na tu prijetnju dronovima, što je također bila tema rasprava na razini EU-a — kako izgraditi „zid protiv dronova“, kako se različito nositi s njima.
Od sada će uvijek dolaziti do tehnološkog nadmetanja s druge strane, i to je nešto s čim se moramo suočiti, o čemu moramo razmišljati i stalno biti bolji u obrani saveza."
Planovi za budućnost
Upitan može li podijeliti primjer kibernetičkog napada ili pokušaja proboja koji je NATO uspješno otkrio ili spriječio, rekao je: "Ne mogu govoriti o konkretnim napadima, što možete razumjeti, ali imamo vrlo snažan tim za odgovor na prijetnje. Primjenjujemo pristup temeljen na procjeni rizika koji uzima u obzir stalno promjenjivu sliku prijetnji — tako se pripremamo.
Također gradimo novi centar za kibernetičku obranu unutar NATO-a, u Belgiji. To je jedan od temeljnih stupova naše strategije kako bismo bili sve bolje pripremljeni za kibernetičke i druge oblike napada."
