Manfred Boudreaux-Dehmer

Visoki dužnosnik NATO-a: Ulažemo mnogo kako bismo se pripremili za ovaj hibridni rat budućnosti

author
N1 Info
|
17. lis. 2025. 16:16
dron Reuters
REUTERS/Leah Millis /File Photo/ilustracija

U intervjuu za Euronews, Manfred Boudreaux-Dehmer, prvi glavni informacijski direktor (CIO) NATO-a, otkriva kako se savez suočava s izazovima novih hibridnih napada.

Članice NATO-a, posebno one u Europi, sve su više zabrinute zbog vala sumnjivih hibridnih napada iz Rusije posljednjih mjeseci. Ti napadi uključuju kibernetičke napade, kampanje dezinformiranja i uznemiravanje dronovima.

Kao dio navodnog miješanja, zračne luke u državama poput Danske i Njemačke posljednjih su tjedana bile prisiljene obustaviti rad zbog opažanja neidentificiranih dronova, što je izazvalo velika kašnjenja putnika.

Europski dužnosnici navode da je cilj takvih aktivnosti izazvati poremećaje u svakodnevnom životu i narušiti moral europskih građana.

Za Euronews, Manfred Boudreaux-Dehmer, prvi glavni informacijski direktor NATO-a, procjenjuje da će se takvi napadi vjerojatno događati sve češće u budućnosti.

Nakon što je govorio o kibernetičkoj otpornosti na IT Directors Forumu 2025., Boudreaux-Dehmer rekao je za Euronews da savez čini sve što može kako bi zaštitio milijardu građana koji žive u 32 zemlje članice.

Koliko su članice NATO-a spremne?

Upitan koliko su zemlje NATO-a spremne za ovu vrstu ratovanja, odgovorio je: "Mislim da smo vrlo dobro pripremljeni i stalno činimo više. Rat budućnosti više nije klasični, kinetički rat na bojnom polju kakav poznajemo iz povijesti. On ima hibridni aspekt. Ulažemo mnogo vremena, energije i truda kako bismo se što bolje pripremili za ovaj hibridni rat budućnosti."

Na pitanje pokazuju li nedavni incidenti s dronovima, koji su poremetili rad europskih zračnih luka i zračnog prostora, praznine u mehanizmima kolektivne obrane NATO-a? odgovorio je: "Ne mislim da se radi o prazninama. Radi se o tome da se tehnologija razvija, i sada vidimo povećan broj napada dronovima koji nas zabrinjavaju diljem saveza. Oni su izazvali goleme poremećaje — pogođene su zračne luke u Bruxellesu, Münchenu i mnoge druge.

Na to smo odmah reagirali. Sada se posebno fokusiramo na tu prijetnju dronovima, što je također bila tema rasprava na razini EU-a — kako izgraditi „zid protiv dronova“, kako se različito nositi s njima.

Od sada će uvijek dolaziti do tehnološkog nadmetanja s druge strane, i to je nešto s čim se moramo suočiti, o čemu moramo razmišljati i stalno biti bolji u obrani saveza."

Planovi za budućnost

Upitan može li podijeliti primjer kibernetičkog napada ili pokušaja proboja koji je NATO uspješno otkrio ili spriječio, rekao je: "Ne mogu govoriti o konkretnim napadima, što možete razumjeti, ali imamo vrlo snažan tim za odgovor na prijetnje. Primjenjujemo pristup temeljen na procjeni rizika koji uzima u obzir stalno promjenjivu sliku prijetnji — tako se pripremamo.

Također gradimo novi centar za kibernetičku obranu unutar NATO-a, u Belgiji. To je jedan od temeljnih stupova naše strategije kako bismo bili sve bolje pripremljeni za kibernetičke i druge oblike napada."

Teme
NATO hibridni rat rusija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

