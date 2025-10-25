Iz NATO članice stiglo upozorenje: "Tamo je smješten jedan od najvećih nuklearnih arsenala na svijetu"

Posljednjih tjedana zabilježeni su incidenti. Naime, ruski špijunski brodovi plovili su 'cik-cak' uz zone njemačkih pomorskih vježbi, gdje su testirana torpeda i rakete. U svibnju je britanski ministar vanjskih poslova David Lammy najavio pojačane zajedničke patrole s Norveškom. Sandvik nadalje upozorava da čak i ako rat u Ukrajini završi mirovnim sporazumom, Arktički krug postat će 'sljedeće glavno sigurnosno poprište'. "Putin nije zainteresiran za mir. Ako može, vratit će se – možda s milijunima vojnika uz granicu s Finskom", dodao je. "Rusi nas promatraju – i mi želimo da vide što radimo", zaključio je u intervjuu norveški ministar, prenosi Večernji list.