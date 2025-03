Bivši danski ministar vanjskih poslova za N1: Ako Grenland želi biti samostalan, Danska to neće spriječiti

Podijeli :

Bivši danski ministar vanjskih poslova Villy Søvndal javio se iz Strasbourga u Novi dan te je razgovarao s našom Ninom Kljenak o izborima koji se danas održavaju na Grenlandu.

Stanovnici Grenlanda danas izlaze na izbore. Søvndal je otkrio što očekuje od izbora.

“Cijeli svijet čeka ishod ovih izbora jer Trump je izložio ove izbore velikom pritisku i to na vrlo neugodan način. Nadam se, ali nisam siguran, da će aktualna vlada ostati na vlasti. To je vrlo proeuropski nastrojena vlada koja pokušava obnoviti na Grenlandu ono što treba obnoviti”, kazao je Søvndal.

Zašto je fokus na Grenlandu

Naveo je tri razloga zašto je odjednom sav fokus na Grenlandu.

“Prvo, Grenland je na Arktiku između Rusije i SAD-a i zato je od strateške važnosti u vojnom, ali i u sigurnosnom pogledu. Drugi razlog je zato što na Grenlandu imamo vrlo puno strateški važnih minerala. Kina sada kontrolira 68 posto minerala koji se koriste za vojnu tehnologiju, mobilne telefone, u zelenoj tehnologiji i to je vjerojatno razlog za velike interese SAD-a jer žele pristupe ovim rijektim i strateškim materijalima. A treći razlog je taj što se led topi na Grenlandu i imate prolaz iz sjevernozapadne Europe prema Aziji – mislim da sad tu ima interes iz geopolitičkih razloga. To su tri glavna razloga kako će Grenlanđani danas glasati… Ovo su nesigurna vremena i mislim da bi za Grenland bilo najbolje da zadrži bliske odnose s EU-om”, ispričao je Søvndal.

Osvrnuo se na kontroverzan posjet Trumpovog sina, Donald Trump Jr., Grenlandu.

“Njegov sin je posjetio Grenland s kapama na kojima piše “Trump” i davao je novčanice od 20 dolara građanima i rekao im da mogu dobiti besplatni ručak u hotelu i to je prikazano u američkim medijima kao da ti ljudi žele postati dio SAD-a. Provedena je anketa i 85 po ljudi je reklo da ne žele, 6 posto da žele, a 9 posto je reklo da nije sigurno. Vrlo je jasno da oni ne žele biti dio SAD-a, ali to ne znači da oni žele nastaviti s Danskom. Mislim da je na Grenlandu snažan pokret samostalnosti, oni imaju svoju kulturu i jezik, i ako oni tako odluče, mi to nećemo blokirati”, poručio je Søvndal.

Europa mora pronaći nove saveznike

S obzirom na to da je SAD uskratio vojnu pomoć UKrajini, Søvndal ističe kako je europska odluka o povećanju sredstava za obranu apsolutno nužna.

“Ako Ukrajina padne, baltičke zemlje koje su ruski susjedi, uključujući Finsku, mogle bi trpiti neku sljedeću rusku agresiju. Moramo izgraditi dovoljno snažnu ogradu kako bismo se mogli obraniti. U svakom drugom pogledu, moramo se pomiriti s činjenicom da imamo SAD kojemu ne možemo vjerovati… Povjerenje koje smo imali 80 godina je nestalo. Europa se mora pobrinuti za vlastitu sigurnost”, smatra Søvndal.

“Mislim da sada moramo formirati svijet zemalja koje i dalje vjeruju u ljudska prava i u vladavinu prava. Mislim da bi to bio jedan snažan savez. Mislim da će SAD iz ovoga izaći kao vrlo izolirana zemlja. Tu se radi i o drugim međunarodnim sporazumima… Oni se izoliraju, a ako je to slučaj, moramo pronaći druge saveznike u svijetu. Mislim da je to najvažnije u idućih pet godina za Europski parlament”, dodaje.

