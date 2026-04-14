Bab al-Mandab
Što su “Vrata suza”? Zatvaranjem ovog tjesnaca iranski saveznici bi mogli poremetiti globalno gospodarstvo
Tjesnac Bab al-Mandab, poznat i kao “Vrata suza”, nalazi se između Džibutija i Jemena. Dug je oko 50 kilometara i širok oko 16 kilometara te povezuje Crveno more s Arapskim morem.
Tjesnac Bab al-Mandab vitalna je pomorska ruta za Saudijsku Arabiju nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca, piše Independent.
Prijetnje Donalda Trumpa da će blokirati Hormuški tjesnac potaknule su strahove da bi Iran mogao uzvratiti poticanjem svojih saveznika, Huta u Jemenu, da zaustave pomorski promet kroz još jedan važan trgovački koridor na Bliskom istoku.
Ulazak Huta u rat s Iranom krajem ožujka izazvao je zabrinutost da bi ta skupina, poznata po napadima na brodove, mogla blokirati ključni tjesnac Bab al-Mandab za tankere s naftom, što bi uzrokovalo dodatni gospodarski kaos.
Poput Hormuškog tjesnaca, ovaj tjesnac, poznat i kao “Vrata suza”, predstavlja usko grlo u regiji kroz koje prolaze velike količine nafte i ukapljenog prirodnog plina. Ključno je da se radi o vitalnoj strateškoj poveznici na pomorskoj trgovačkoj ruti između Sredozemnog mora i Indijskog oceana, preko Crvenog mora i Sueskog kanala.
Hormuški tjesnac obično čini prolaz za oko petinu svjetske nafte i plina. Međutim, većina zapadnog komercijalnog brodarstva praktički je zaustavljena od strane Irana od početka rata. Istodobno, Iran i dalje uspijeva prodavati naftu svojim saveznicima – osobito Kini – korištenjem tzv. “tamnog tranzita”, odnosno brodova koji isključuju svoje lokacijske transpondere.
U međuvremenu, kroz Bab al-Mandab prolazi oko 12 posto svjetskih pošiljki nafte, kao i druge robe, što znači da bi eskalacija koja bi dovela do njegovog zatvaranja zadala još jedan težak udarac gospodarstvima koja ovise o uvozu s Bliskog istoka.
“Ako SAD provede svoj plan blokade tjesnaca [Hormuz], iranska strategija eskalacije mogla bi uključivati osiguravanje da ni zemlje Zaljeva ne mogu izvoziti,” rekla je Mona Yacoubian, stručnjakinja iz američkog Centra za strateške i međunarodne studije, za Fox News.
“To bi se moglo pretvoriti u dodatne napade na energetsku infrastrukturu u Zaljevu ili čak u raspoređivanje Huta za blokadu Bab al-Mandaba,” dodala je.
Iranska kontrola Hormuškog tjesnaca dovela je do toga da je oko 20 posto svjetske opskrbe naftom ograničeno od početka rata – što je znatno više nego tijekom naftne krize 1973., kada je u regiji bilo zaustavljeno oko 7 posto svjetske opskrbe.
Cijena sirove nafte Brent, globalnog referentnog standarda, ponovno je u ponedjeljak premašila 100 dolara po barelu, porasvši za više od 7 posto na 102 dolara (£76) u jutarnjem trgovanju, što je potaknulo strahove od produbljivanja globalne energetske krize.
Nafta je prošlog tjedna pala ispod psihološke granice od 100 dolara nakon što su SAD i Iran postigli dvotjedni sporazum o primirju koji je uključivao ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prije rata u Iranu cijena je iznosila 78 dolara (£58) po barelu.
Gdje se nalazi tjesnac?
Tjesnac omogućuje pristup brojnim važnim lukama, poput saudijskog Yanbua, džibutijskog Doraleha, eritrejskog Assaba, kao i somalijskog Kismayua i berberske luke u Somalilandu.
Koliko je ekonomski važan?
Između 2020. i 2023. kroz Bab al-Mandab prolazio je sve veći broj barela dnevno, dosegnuvši vrhunac od 9,3 milijuna dnevno, prema podacima američke Uprave za energetske informacije (EIA).
Ta se brojka naglo smanjila na 4,1 milijun u 2024. nakon što su Huti pokrenuli sustavne napade na trgovačke brodove povezane s Izraelom koji koriste taj pravac.
Međunarodni monetarni fond naveo je da je promet kroz Sueski kanal pao za 50 posto u prva dva mjeseca 2024. u usporedbi s prethodnom godinom, dok je promet kroz Panamski kanal pao za 32 posto.
Kako je promet opadao, troškovi osiguranja su rasli. Velike brodarske kompanije preusmjerile su brodove oko Rta dobre nade u Južnoj Africi, što je produžilo putovanja za dodatnih 10 do 14 dana.
Kakav bi bio učinak zatvaranja?
Zatvaranje ili poremećaj dvaju glavnih strateških plovnih putova u svijetu moglo bi biti katastrofalno za globalnu trgovinu, uz potencijalni prekid opskrbe energijom iz regije.
Bab al-Mandab omogućio je da barem dio nafte napusti Bliski istok zaobilaznim putem. Saudijska Arabija strateški koristi taj tjesnac za izvoz sirove nafte preko svoje ključne luke Yanbu. Yanbu se nalazi na zapadnoj obali Saudijske Arabije i prima naftu putem istočno-zapadnog naftovoda unutar zemlje.
Matthew Wright, analitičar za prijevoz tereta u tvrtki Kpler, rekao je ranije ovog mjeseca za The Independent da se taj naftovod “koristi do maksimuma”.
“Iako je sva pažnja s pravom usmjerena na ono što se događa u tjesnacu, Yanbu je značajan jer je trenutno najaktivnija luka za izvoz iz Perzijskog zaljeva, i ako bi se tamo nešto dogodilo, to bi bio ogroman udarac za nastavak izvoza nafte s Bliskog istoka,” rekao je.
Prema analitičarima, od travnja 2026. Saudijska Arabija izvozila je oko 4,6 do 5 milijuna barela sirove nafte dnevno iz Yanbua, pri čemu je 80 posto izvoza bilo usmjereno prema azijskim tržištima.
Wright je upozorio da bi gubitak tog pravca, uz već izgubljene pošiljke kroz Hormuz, predstavljao “velik problem”.
