Gdje se nalazi novi vrhovni vođa Irana? CIA i Mossad u akciji

Američka Središnja obavještajna agencija (CIA), izraelski Mossad i druge obavještajne službe pokušavaju otkriti tragove iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija, koji se nije pojavio u javnosti otkako je izabran za novog ajatolaha, piše danas Axios.
Prema tom izvješću, špijunske agencije pratile su hoće li Hamenei objaviti video poruku povodom iranskog novogodišnjeg blagdana Novruza, kao što je to tradicionalno činio njegov otac Ali Hamenei, koji je ubijen na početku američko-izraelskih napada na Iran 28. veljače.
Javnost je, međutim, dobila samo pisanu izjavu novog ajatolaha.
"Nemamo dokaza da on stvarno izdaje naredbe“, rekao je neimenovani izraelski dužnosnik, dok njegov američki kolega opisuje situaciju kao "više nego čudnu“, prenosi Times of Israel.
Američki dužnosnik, koji nije imenovan, rekao je da ne vjeruju da bi Iranci "prošli kroz sve ove muke da bi izabrali mrtvog čovjeka za vrhovnog vođu“, ali istovremeno "nema dokaza da je on preuzeo kormilo“.
Dužnosnik je rekao i da CIA pokušava utvrditi jesu li fotografije koje su objavljene uz Hameneijevu poruku povodom Novruza snimljene nedavno. Također je istaknuo da je, za razliku od Hameneija, iranski predsjednik Masud Pezeškijan objavio video poruku.
"Očekivali smo da vidimo i Modžtabu u nekom obliku. On nije iskoristio priliku i tradiciju“, rekao je američki dužnosnik, ocijenivši da je to znak upozorenja.
