The Times: Vrhovni vođa Modžtaba Hamenei je u komi i ne može voditi Iran

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei, prema obavještajnim procjenama, nije sposoban obavljati dužnost i nalazi na liječenju u svetom gradu Qomu, javlja The Times
U diplomatskoj bilješci, koja se temelji na američkim i izraelskim obavještajnim podacima i podijeljena je sa zaljevskim saveznicima, navodi se da je bez svijesti i u teškom zdravstvenom stanju, zbog čega nije u mogućnosti voditi zemlju.
U dokumentu, u koji je uvid imao The Times, prvi put se otkriva njegova lokacija. Qom, oko 140 kilometara južno od Teherana, jedno je od najvažnijih vjerskih središta šijitskog islama. Prema navodima iz bilješke, Hamenei se ondje liječi i nije sposoban sudjelovati u donošenju odluka.
Istodobno se u tom gradu priprema i pokop njegovog oca, dugogodišnjeg vođe Alija Hameneija. Obavještajne službe uočile su pripreme za izgradnju velikog mauzoleja s više grobnica, što upućuje na mogućnost da će ondje biti pokopani i drugi članovi obitelji, možda i sam Modžtaba.
Videosnimka generirana umjetnom inteligencijom
Iako su zapadne obavještajne agencije navodno već dulje vrijeme znale gdje se nalazi mlađi Hamenei, ta informacija dosad nije bila javno poznata. Iran je potvrdio da je novi vođa ranjen u istom zračnom napadu 28. veljače, u kojem su poginuli njegov otac, majka, supruga i jedno od djece. Od tada se nije pojavljivao u javnosti niti se izravno oglašavao, iako je početkom ožujka imenovan nasljednikom.
Na državnoj televiziji objavljena su tek dva priopćenja koja mu se pripisuju, kao i videosnimka generirana umjetnom inteligencijom na kojoj se prikazuje kako upravlja vojnim operacijama. Izostanak autentičnih snimki i njegova glasa dodatno potiče sumnje u njegovo zdravstveno stanje. Pojedine oporbene skupine tvrde da se nalazi u komi, dok drugi izvori spominju teške ozljede.
Odgođen pokop Aliija Hameneija
Njegova navodna nesposobnost otvara pitanje stvarne raspodjele moći u Iranu, gdje vrhovni vođa ima apsolutni politički i vjerski autoritet. Sve su glasnija nagađanja da ključnu kontrolu zapravo drži Revolucionarna garda (IRGC), dok je Hamenei tek formalna figura. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pregovara s drugim iranskim dužnosnicima, ali ne i s vrhovnim vođom.
U međuvremenu, pokop Alija Hameneija je odgođen, što je izazvalo dodatna pitanja jer šijitska tradicija nalaže brzi ukop. Iako su vlasti odgodu objasnile očekivanim velikim odazivom, razmatraju se i sigurnosni razlozi, uključujući strah od mogućih napada ili nereda tijekom ceremonije.
Očekuje se da će sprovod biti znatno drugačiji od onoga ajatolaha Homeinija 1989. godine, kad su se milijuni ljudi okupili na oproštaju, što je dovelo i do kaotičnih scena. Iranske vlasti sada nastoje izbjeći sličan scenarij, posebno u kontekstu aktualnih napetosti i mogućih unutarnjih nemira.
