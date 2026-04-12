NYT: Iran sve teže otvara Hormuški tjesnac - ne mogu locirati sve mine koje su postavili
The New York Times, pozivajući se na američke dužnosnike, navodi da Iran sve teže ponovno otvara Hormuški tjesnac zbog nemogućnosti da locira sve pomorske mine koje je postavio tijekom nedavnog sukoba, uz mogućnost da su neke od njih odnijele morske struje.
Kriza u Hormuškom tjesnacu izravna je posljedica napetosti koje su uslijedile nakon niza američko-izraelskih vojnih operacija protiv strateških ciljeva duboko unutar Irana, što je potaknulo Teheran da aktivira svoju „opciju nužde“ kako bi se suprotstavio zračnoj i pomorskoj nadmoći svojih protivnika, prenosi EuroNews.
Dana 2. ožujka, visoki dužnosnik Iranske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je plovni put zatvoren, upozorivši da bi svaki brod koji u njega uđe mogao biti „meta“, prema iranskim državnim medijima. Sama ta izjava poremetila je globalna brodarska tržišta, potaknula rast cijena nafte i povećala neizvjesnost za brodarske kompanije.
Kako su mine počele biti postavljane, kriza se dodatno zaoštrila. Promet tankera kroz tjesnac smanjio se jer su brodovlasnici ponovno procjenjivali rizike zbog moguće prisutnosti mina, uz prijetnju iranskih dronova i projektila. Ova kombinacija rizika dala je Iranu značajnu pregovaračku prednost tijekom sukoba, omogućivši mu pritisak na globalne tokove energije i međunarodne aktere.
Međutim, ta se strategija kasnije obila o glavu Teheranu. The New York Times izvještava, pozivajući se na dužnosnike, da Iran možda nema točne evidencije o lokacijama svih mina koje je postavio. Izvješća sugeriraju da je postavljanje bilo nasumično i neorganizirano.
Iran je pokušao djelomično riješiti situaciju održavanjem uskog plovnog koridora otvorenim, dopuštajući brodovima prolaz unatoč rizicima, a u nekim slučajevima i uz naplatu. IRGC je izdao upozorenja o miniranim područjima, a poluslužbeni mediji objavili su karte s rutama za koje se vjeruje da su sigurnije, no te su rute ostale ograničene i pomorski promet nije se vratio u normalu.
Američki predsjednik Donald Trump povezao je mogućnost privremenog primirja s „potpunim, trenutačnim i sigurnim“ ponovnim otvaranjem tjesnaca.
Iranski dužnosnici neizravno su priznali poteškoće, pri čemu je ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi izjavio da će do ponovnog otvaranja tjesnaca doći „uzimajući u obzir tehnička ograničenja“.
Razminiranje mora jedna je od najsloženijih vojnih operacija. The New York Times ističe paradoks: čak ni supersile poput Sjedinjenih Država, koje imaju najmodernije brodove za otkrivanje mina, nemaju „višak“ takvih resursa za brzo čišćenje tako velikog i turbulentnog plovnog puta kao što je Hormuški tjesnac. Ako je to slučaj za tehnološki najmoćniju vojsku, situacija Irana još je kritičnija.
Dodatne komplikacije nastale su nakon nedavnih američkih udara koji su uništili iransku pomorsku infrastrukturu i određeni broj brodova. Ipak, Iran i dalje posjeduje stotine manjih plovila sposobnih za postavljanje dodatnih mina ili provođenje operacija uznemiravanja, koje je teško pratiti i koje su vjerojatno korištene tijekom prve kampanje.
Zbog toga ni Iran ni Sjedinjene Države nemaju jasnu sliku o tome koliko je mina ostalo niti gdje su točno raspoređene u tjesnacu.
U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da bi se mogao suočiti s novim udarima ako pregovori u Pakistanu u sklopu privremenog primirja ne uspiju.
The New York Post citirao je Trumpa koji je rekao: „Trenutačno ukrcavamo brodove s najboljim streljivom, najboljim oružjem ikad proizvedenim.”
„Ako ne postignemo dogovor, upotrijebit ćemo ih. Vrlo učinkovito.”
