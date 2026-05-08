izbori u Maineu
Bivši marinac kao ljevičar se utrkuje za Senat: Postao meta hajke zbog tetovaže koju je napravio u Hrvatskoj
Protivnici su dali sve od sebe kako bi Grahama Platnera prikazali kao nacista zbog lošeg izbora tetovaže. Nije uspjelo. Glasači u Maineu odlučili su da im je univerzalna zdravstvena zaštita i kraj nepromišljenih ratova važniji od uglađenog političara s besprijekornom prošlošću.
Prošlog prosinca kandidat za Senat iz savezne države Maine, Graham Platner, gostovao je u socijalističkom podcastu Left Reckoning. Voditelji su ga pitali kako pristupa biračima koje privlači trumpovska demagogija te su pustili isječak s jednog njegova javnog skupa, piše The Jacobin.
U njemu žena iz publike pita kako planira riješiti navodnu najezdu „ilegalnih imigranata” koji u Maineu dobivaju „besplatne povlastice”. Publika, sastavljena od Platnerovih pristaša, reagira nestrpljivo i počinje joj dobacivati. Platner tada prekida kako bi smirio situaciju.
„Ako poslušate što je govorila”, rekao je, „u svojoj srži ljuta je zbog istih stvari kao i vi”, samo što je njezin bijes usmjeren u pogrešnom smjeru.
Platner je rekao da se „desni populizam pojavljuje” kada „ekonomski sustavi iznevjere ljude” i kada se život radničke klase u Maineu pogoršava, nudeći pritom pogrešne odgovore i „uvijek okrivljujući marginalizirane zajednice, imigrantske skupine i one najslabije”.
Rješenje je, smatra on, ponuditi bolji odgovor ukorijenjen u „lijevom populizmu ili progresivnom populizmu, populizmu koji se bavi temeljnim ekonomskim neuspjesima”.
Kako se sve više uživljavao u temu, prisjetio se nečega što je načuo prije nekoliko godina.
"Budite blagi prema ljudima, a brutalni prema sustavima"
„Zaboravio sam čiji je to citat, ali… budite blagi prema ljudima, a brutalni prema sustavima.”
Bio je to upečatljiv trenutak, kojeg sam se ponovno sjetio prošlog tjedna kada je guvernerka Mainea Janet Mills odustala od predizbora, čime je Platner postao izgledni kandidat stranke.
Jedan od dijelova života na koji ću uvijek biti najponosniji jest vrijeme kada sam imao redovitu tjednu rubriku u emisiji The Michael Brooks Show. Michael je bio najtalentiraniji lijevi komentator svoje generacije i jedan od politički najpronicljivijih analitičara svog vremena. Strašno nedostaje.
A citat kojeg se Platner pokušavao sjetiti zapravo je bio Michaelov:
„Budite nemilosrdni prema sustavima, a dobri prema ljudima.”
Ako Platner na jesen uspije poraziti republikansku senatoricu Susan Collins, postat će prvi obožavatelj Michaela Brooksa koji je osvojio mjesto u američkom Senatu. To je samo po sebi značajno. No njegova pobjeda bila bi i pobjeda politike usmjerene na kritiku sustava, a ne pojedinaca.
Kampanja blaćenja nije uspjela
Platner je bio meta jedne od najintenzivnijih kampanja blaćenja u modernoj izbornoj politici. Iako njegov program spada među najljevije u Senatu — uz Bernieja Sandersa i, ako pobijedi u svojoj utrci, Abdula El-Sayeda — mnogi su ga optuživali da je prikriveni nacist.
Ta optužba nije se temeljila na njegovim političkim stavovima. Primjerice, godinama podržava prava homoseksualnih i transrodnih osoba, zagovara ukidanje Imigracijske i carinske službe (ICE) te stvaranje puta prema državljanstvu za ilegalne imigrante, uz obrazloženje da multinacionalne kompanije tako više ne bi imale zastrašenu radnu snagu koju mogu „plaćati robovskim nadnicama i iskorištavati po volji”.
Internet 2026. godine prepun je stvarnih nacista, kao i provokativnih konzervativaca koji se „ironično” poigravaju pronacističkom retorikom, i nitko iz tih skupina ne bi podržao takve stavove.
Umjesto toga, optužba se u potpunosti temelji na tetovaži lubanje i prekriženih kostiju koju je Platner napravio kao mladi marinac tijekom dopusta u Hrvatskoj. On i prijatelj izabrali su dizajn sa zida tattoo studija. Nažalost, odabrao je Totenkopf — simbol lubanje i kostiju koji je koristio nacistički SS.
Tetovaža nije izazvala nikakvu sumnju ni kada je kasnije prolazio standardne provjere za ekstremističke simbole tijekom rada u osiguranju američkog veleposlanstva u Afganistanu. Očito ni sam nije smatrao da nosi nacistički simbol, budući da za njega znamo samo zahvaljujući fotografiji na kojoj bez majice pjeva karaoke pred svojim židovskim tastom i punicom.
Unatoč tome, svi koji su ga podržavali proteklih godinu dana slušali su od bijesnih konzervativaca i liberala sklonih napadima na ljevicu da podržavaju nacista.
Na kraju kampanja blaćenja nije uspjela zaustaviti njegov politički uspon. Tvrdnja da je Platner nacist bila je previše očito nespojiva sa stvarnošću da bi opstala. A birače u Maineu, koji su mu dali toliku podršku da je aktualna guvernerka odustala od utrke, očito nisu previše zanimali neugodni dijelovi njegovih privatnih razmišljanja od prije deset godina.
Biračima je manje bilo stalo do onoga što je pisao na Redditu prije desetljeća, a više do njegove želje da oporezuje milijardere i osigura zdravstvenu zaštitu kao ljudsko pravo. Manje ih je zanimalo što je jednom napravio lošu tetovažu tijekom vojnog dopusta, a više to što je, poput mnogih veterana koji su izgubili prijatelje u Iraku i Afganistanu, izvukao očit zaključak o sličnim ratovima te snažno i glasno kritizirao napad Donalda Trumpa na Iran.
Drugim riječima, birači su zaključili da je Michael Brooks bio u pravu. Ljudi, sa svim svojim manama, moraju pronaći način da jedni drugima oproste i usmjere svoj bijes prema sustavu koji nas je sve iznevjerio, zaključuje Jacobin.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare