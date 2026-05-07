ZAGLAVLJEN
Trump traži izlaz u Iranu, ali uhvaćen je u dvije zamke koje je sam stvorio
Američki predsjednik Donald Trump odavno bi završio sukob s Iranom, da se ratovi dobivaju riječima. No, još uvijek pokušava pronaći izlazak iz rata koji je predvidio da bi se trebao brzo završiti, a sad ulazi u svoj deseti tjedan.
Trump je uhvaćen u dvije zamke koje je sam stvorio, jednu geopolitičku i drugu domaću. Iranski utjecaj na Hormuški tjesnac i odbijanje odustajanja znače da ne može definitivno okončati rat po prihvatljivoj vojnoj cijeni.
I kako se sukob odugovlači, njegov politički utjecaj kod kuće dodatno sužava njegove mogućnosti. S niskim rejtingom odobravanja, cijenama benzina u prosjeku preko 4,50 dolara po galonu i rastućim protivljenjem javnosti ratu, Trump nema političkog prostora da ga nastavi voditi.
Dakle, američki je predsjednik zaglavljen, piše u analizi CNN. Najnovija nada je memorandum o kojem se sada pregovara s dvije zemlje i posrednikom Pakistanom. Dokument bi okončao rat i započeo 30-dnevni rok za rješavanje spornih točaka.
To bi moglo odgovarati Trumpovom ukusu za jednostavnost. Ali, dokument od jedne stranice, čak i ako se o njemu postigne dogovor, čini se nedovoljnim da konačno riješi gotovo pola stoljeća američkih problema s Teheranom, uključujući složene nuklearne pregovore i njihove programe raketnog i posredničkog terorizma.
Tu su i iranski zahtjevi za ogromnim ublažavanjem sankcija kako bi se oživjelo njegovo gospodarstvo i želja da profitira od prolaska tankera za naftu i plin kroz tjesnac koji je pretvorio u veliku stratešku prednost. Očekuje se da će Iran u četvrtak predati svoje odgovore na američki plan pakistanskim posrednicima. Neki izvori rekli su da su trenutni pregovori najbliži što su dvije strane došle okončanju rata. Treba se nadati da je optimizam opravdan, budući da su ljudske i ekonomske cijene sukoba ogromne i rastu.
No Trump je u posljednjih nekoliko tjedana više puta tvrdio da će se "sporazum" uskoro postići i da je Teheran pristao na sve njegove zahtjeve.
Nova američka operacija koja je trajala samo nekoliko sati
Državni tajnik Marco Rubio gotovo je usput spomenuo u utorak da je rat, "Operacija Epski bijes", završen. Zatim je proveo gotovo sat vremena gurajući drugu operaciju koju je Trump satima prije osmislio u pokušaju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca. Ali, u roku od nekoliko sati, "Projekt Sloboda" je pauziran nakon što je samo nekoliko brodova prevezao na sigurno. Trump je rekao da pokušava potaknuti mirovne pregovore. Ali, brzo usvajanje i napuštanje najnovijeg američkog pristupa teško da je poslalo poruku američke odlučnosti.
Kratkotrajni Projekt Sloboda bio je Trumpova najnovija primjena onoga što je iranska stručnjakinja Trita Parsi iz Quincy Instituta za odgovorno državništvo nazvala strategijom "srebrnog metka", uvjerenjem da jedna odlučna akcija može natjerati Iran da popusti.
Prvo je američka i izraelska bombarderska kampanja ubila iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija. Sljedeća je bila zastrašujuća bombarderska kampanja protiv vojnih ciljeva, zatim blokada iranskih brodova i luka. A onda je došao "Projekt Sloboda" i, u roku od nekoliko sati, nestao.
Nijedan od ovih iznenadnih poteza nije uspio svrgnuti iranski režim nakon što se novi sloj ekstremista ugurao na mjesta njihovih mučenih nadređenih. Nema znakova raspadanja kontrole nad Korpusom islamske revolucionarne garde koji bi mogao nagovijestiti kolaps režima. U ratu koji iranski brutalni vladari smatraju egzistencijalnim za svoju radikalnu islamsku revoluciju, preživljavanje je jednako nekoj vrsti pobjede.
"U, zovem to okršajem jer to je ono što jest, to je okršaj. I ide nam nevjerojatno dobro, kao što smo se snašli u Venezueli, gdje je bilo brzo, gotovo u jednom danu. I ide nam jako dobro u Iranu. Ide vrlo glatko i vidjet ćemo što će se dogoditi. Žele sklopiti dogovor, žele pregovarati", rekao je Trump u srijedu u Bijeloj kući.
Nevjerojatno je da se predsjednik gotovo 70 dana nakon početka rata vratio usporedbi s višesatnim munjevitim napadom u kojem je zarobljen venezuelanski diktator Nicolas Maduro, navodi CNN.
Fleksibilnost i improvizacija mogu biti snage predsjednika. Ali Trumpove primjedbe, koje su graničile s poricanjem nisu zvučale kao one vođe koji zna kako izaći iz ovog rata.
Kako vojna operacija nije uspjela donijeti strateški uspjeh
Čak i prije nego što završi, ovaj rat je predodređen da bude još jedna lekcija o tome kako manje zemlje s manjim naoružanjem mogu prkositi supersilama asimetričnim ratovanjem.
Vjerojatno je da tvrdnje administracije da je uništila iranske pomorske i zračne snage te da je nanijela teške gubitke njihovoj vojnoj industriji potkrijepljene dokazima. Trumpova nespremnost da rasporedi desetke tisuća kopnenih vojnika značila je da je nedvosmislena vojna pobjeda uvijek bila izvan dosega.
No, ograničenja američkih operacija, u kombinaciji s iranskim otkrićem moći zauzimanja tjesnaca, što je nanijelo veliku štetu globalnim gospodarstvima i posljedičnim političkim pritiskom na Trumpa, zamutila su bojno polje.
"Cijeli dosadašnji razvoj sukoba naglašava ogroman jaz između američkih operativnih sposobnosti, koje su značajne, i teškoće u postizanju strateškog rezultata pod uvjetima koje bi većina ljudi ocijenila kao uspjeh", rekao je Ian Lesser, ugledni član Njemačkog Marshallovog fonda Sjedinjenih Država.
Ta nepovezanost objašnjava Trumpovu nemogućnost da nametne brzu i odlučnu američku stratešku pobjedu pod uvjetima koje su dužnosnici spomenuli na početku rata, a koja bi odgovarala operativnoj pobjedi koju je postigla vojska. Nije došlo do ustanka Iranaca protiv njihovih tiranskih vladara. Iran se još nije provjerljivo odrekao svojih težnji za nuklearnim programom niti je pristao predati svoje zalihe visoko obogaćenog urana. Nema jamstava da IRGC neće pokušati obnoviti svoje posredničke mreže u Libanonu ili Gazi.
Kako je Anja Manuel, izvršna direktorica Aspen Security Foruma, rekla Jakeu Tapperu na CNN-u u utorak: "Ovaj sukob nije završen. Možete promijeniti naziv operacije, možete proglasiti prekid vatre uključenim ili isključenim, ali ono što ostaje jest da je Hormuški tjesnac zatvoren. Blokiramo iranske tankere, nafta je u nebom, američke tvrtke pate i ovaj sukob nije ni blizu riješen."
