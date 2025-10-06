Bivši premijer Tsipras napustio parlament, navodno osniva novu stranku

Tsipras je odstupio s mjesta čelnika Sirize 2023. nakon drugog teškog izbornog poraza od Mitsotakisove stranke Nova demokracija koja je došla na vlast 2019., nakon godina umora od štednje i financijske pomoći za koju su kritičari rekli da zemlji nije potrebna. Njegov potez doveo je do fragmentacije Sirize i formiranja novih, manjih političkih stranaka. Socijalistička stranka PASOK se kasnije isprofilirala kao glavna oporba.