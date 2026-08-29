Europa ostala s premalo Patriota za ruski raketni napad: NATO strahuje od Putinovog udara

Situacija pokazuje posljedice Trumpove odluke o pokretanju rata protiv Irana. Američki projektili koji su se nalazili u Europi preusmjereni su na Bliski istok, gdje su SAD i saveznici u Perzijskom zaljevu ispalili velik broj presretača, među kojima i Patriote, kako bi zaustavili iranske dronove i projektile. U nekim od tih napada poginuli su i ranjeni američki vojnici.