KRITIČNE ZALIHE
Europa ostala s premalo Patriota za ruski raketni napad: NATO strahuje od Putinovog udara
Američke zalihe projektila Patriot u Europi pale su na kritično nisku razinu zbog angažmana SAD-a u ratu s Iranom, što među članicama NATO-a izaziva zabrinutost zbog mogućnosti ruskog napada.
Američki obrambeni dužnosnik rekao je za Associated Press da se najveći problem s nedostatkom streljiva odnosi upravo na projektile Patriot, koji mogu presretati ruske brze balističke projektile. Niske zalihe među američkim i NATO snagama u Europi potvrdio je i dužnosnik NATO-a.
Obojica su govorila anonimno kako bi mogla komentirati osjetljiva vojna pitanja.
'Amerika u Europi definitivno nema dovoljno Patriota za zaustavljanje dugotrajnog napada balističkim projektilima'
U slučaju ruskog balističkog raketnog napada, primjerice na vojno zapovjedništvo ili elektranu, NATO bi se mogao naći u situaciji sličnoj onoj u kojoj je Ukrajina te bi bio prisiljen "primati udarac za udarcem", rekao je američki obrambeni dužnosnik.
Američka vojska u Europi definitivno nema dovoljno sustava Patriot za zaustavljanje mogućeg dugotrajnog napada balističkim projektilima, rekao je američki dužnosnik. Dodao je da bi mogućnosti obrane bile "vrlo ograničene" čak i u slučaju jednog balističkog napada ili zalutalog ruskog projektila koji bi skrenuo s predviđene putanje.
Situacija pokazuje posljedice Trumpove odluke o pokretanju rata protiv Irana. Američki projektili koji su se nalazili u Europi preusmjereni su na Bliski istok, gdje su SAD i saveznici u Perzijskom zaljevu ispalili velik broj presretača, među kojima i Patriote, kako bi zaustavili iranske dronove i projektile. U nekim od tih napada poginuli su i ranjeni američki vojnici.
Europa i NATO procjenjuju da bi Rusija do 2030. mogla biti u poziciji napasti neku od članica Saveza
Iako se neposredni ruski balistički napad na zemlje NATO-a ne očekuje, direktor CIA-e John Ratcliffe ovog je tjedna otputovao u Moskvu kako bi upozorio Rusiju da ne napada, izvijestio je The Wall Street Journal.
Novinari su u četvrtak pitali Donalda Trumpa je li Ratcliffe tu poruku prenio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Trump je odgovorio: "Ne želim to komentirati, ali oni neće napasti".
Europski i NATO dužnosnici procjenjuju da bi Rusija do 2030. mogla biti u poziciji napasti neku od članica Saveza. Očekuje se da će se do tada i zalihe projektila Patriot oporaviti.
U međuvremenu, ruski rat u Ukrajini mogao bi ograničiti sposobnost Moskve da izvede eventualni raketni napad na Europu. Za Rusiju bi, naime, bilo teško istodobno voditi zračni rat na dva fronta.
Pentagon: Imamo sve što je potrebno za napad
Pukovnik Martin O'Donnell, visoki vojni glasnogovornik NATO-a, rekao je da "jednostavno nije slučaj" da je broj projektila Patriot u Europi iznad kritične vrijednosti.
NATO je, prema njegovim riječima, sposoban "blokirati udarce" te raspolaže s dovoljno streljiva za protuzračnu obranu kako bi zaštitio svoje članice i nastavio pomagati Ukrajini.
Glavni glasnogovornik Pentagona Sean Parnell u četvrtak je tvrdnje o američkoj nestašici streljiva nazvao "lažnima".
"Imamo sve što je potrebno za napad u vrijeme i na mjestu koje predsjednik odabere", rekao je Parnell.
Unatoč tome, ukrajinski dužnosnici traže dodatne sustave Patriot kako bi se mogli braniti od ruskih raketnih napada.
Isporuka Patriota Ukrajini
Kijev tvrdi da upravo američki Patrioti mogu zaustaviti napredne ruske balističke projektile, koji sve češće probijaju ukrajinsku obranu, uključujući i dio raketne paljbe između srijede i četvrtka navečer.
SAD je tijekom sukoba, koji traje četiri i pol godine, Ukrajini isporučio stotine projektila Patriot. No rat u Iranu pokazao se kao prijelomni trenutak za smanjenje zaliha, rekao je Ed Arnold, viši suradnik Kraljevskog instituta za ujedinjene usluge, vojnog think tanka iz Londona.
Opskrba Ukrajine bila je planirana i razumno odmjerena, rekao je Arnold, dok su se zalihe na Bliskom istoku neočekivano i brzo smanjivale. Time su, dodao je, postala vidljiva ograničenja u lancu opskrbe.
Američka vojska u Europi suočava se i s kritičnim manjkom Taktičkog raketnog sustava vojske, odnosno ATACMS-a, balističkih projektila srednjeg dometa namijenjenih napadima na ciljeve iza neprijateljskih linija, rekla su dva dužnosnika.
Stručnjaci: Nedostatak presretača Patriot u Europi ostavio bi malo mogućnosti za obranu
Ipak, ukupna situacija sa streljivom u Europi manje je zabrinjavajuća ako se promatra šira slika, a ne samo protuzračna obrana. Neke europske vojske raspolažu vlastitim ofenzivnim projektilima, poput Taurusa i Storm Shadowa, dugometnih projektila koji se lansiraju iz zraka i namijenjeni su uništavanju bunkera.
Stručnjaci upozoravaju da bi nedostatak presretača Patriot u Europi ostavio malo mogućnosti za obranu od naprednijih ruskih balističkih projektila. Rusija bi ih mogla kombinirati s velikim brojem jeftinih dronova kako bi nadjačala protuzračnu obranu.
Aternative sustavu Patriot
Ukrajina i pojedini saveznici već koriste sustave kojima mogu uništavati sporije dronove bez trošenja skupih projektila.
Sustav Patriot prati projektil, izračunava njegovu putanju i u roku od nekoliko minuta lansira presretač. Pritom se provode složeni izračuni kako bi presretač pogodio cilj.
Jedna baterija Patriota može štititi samo ograničeno područje, primjerice manju vojnu bazu, ali ne i cijeli grad.
Jedna od mogućih alternativa je francusko-talijanski sustav protuzračne obrane SAMP/T NG. Francuska je obećala ubrzati isporuku tog sustava Ukrajini. Riječ je o nadograđenoj verziji postojećeg SAMP/T-a, za koju proizvođač tvrdi da je sposobnija suprotstaviti se balističkim projektilima.
Nova verzija, međutim, još nije iskušana u borbi, dok postojeća inačica SAMP/T-a ima kraći domet od Patriota.
Američke i europske vojske imaju i ratne brodove koji mogu služiti kao mobilna protuzračna obrana, no oni mogu biti predaleko od cilja da bi ga zaštitili, a pritom postoji i rizik njihova potapanja.
U Njemačkoj bi se uskoro trebao otvoriti prvi europski pogon za proizvodnju Patriota
NATO očekuje da će se u Njemačkoj u rujnu otvoriti prvi europski pogon za proizvodnju projektila Patriot, dok bi isporuke mogle početi početkom iduće godine.
Prve isporuke trebale bi dobiti zemlje koje su već naručile projektile, među njima Njemačka, Nizozemska, Rumunjska i Španjolska, rekao je američki obrambeni dužnosnik.
Moskva vjerojatno nije u mogućnosti provoditi kontinuirani zračni napad na cilj unutar NATO-a dok gotovo svake noći napada Ukrajinu.
Uz to, nedavni ukrajinski napadi na ruskom teritoriju pokazali su slabosti ruske protuzračne obrane, što bi moglo navesti Putina da dobro razmisli prije nego što izazove uzvratni napad.
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