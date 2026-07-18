Jens Spahn
Bliski Merzov saveznik podnio ostavku zbog surogat-majčinstva
Jens Spahn, jedan od najbližih političkih saveznika njemačkog kancelara Friedricha Merza i predsjednik zastupničkog kluba Kršćansko-demokratske unije (CDU) u Bundestagu, podnio je ostavku na svoju dužnost nakon što je u javnosti izbila polemika oko toga što je dijete dobio uz pomoć surogat-majke u SAD-u.
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U pismu kolegama Spahn je poručio da je shvatio kako je njegova osobna sreća zbog osnivanja obitelji postala nespojiva s političkom funkcijom koju obnaša.
Spahn i njegov suprug Daniel Funke ovoga su tjedna objavili da su postali roditelji zahvaljujući surogat-majci u SAD-u. "Teško je riječima opisati taj osjećaj. Moj suprug postao je tata, a postao sam i ja. Georg je naš cijeli svijet", rekao je Spahn za njemački Bild.
Objava je izazvala burne reakcije jer je surogat-majčinstvo u Njemačkoj zabranjeno, a upravo je CDU jedna od stranaka koje se godinama snažno protive njegovoj legalizaciji, piše DW.
Godinama se protivio surogat-majčinstvu
Kontroverzu dodatno pojačava činjenica da je Spahn tijekom političke karijere više puta javno istupao protiv surogat-majčinstva.
Još 2015. izjavio je da mu je, kao homoseksualcu i kršćaninu, teško prihvatiti ideju "iznajmljene maternice". Kao ministar zdravstva 2020. protivio se i prijedlogu liberalizacije zakona, upozoravajući da bi takva praksa mogla negativno utjecati na identitet djeteta.
Njegova stranka ove je godine ponovno potvrdila stav da surogat-majčinstvo treba ostati zabranjeno u Njemačkoj zbog etičkih, pravnih i zdravstvenih razloga.
U Njemačkoj nije počinio kazneno djelo
Iako je surogat-majčinstvo zabranjeno u Njemačkoj, Spahn neće snositi pravne posljedice jer je postupak proveden u SAD-u, gdje je takva praksa dopuštena.
Njemački zakon predviđa kaznenu odgovornost za liječnike i posrednike koji sudjeluju u organiziranju surogat-majčinstva u zemlji, ali ne zabranjuje odgoj djeteta rođenog u inozemstvu na taj način.
Već se suočavao s aferama
Ovo nije prvi put da se 46-godišnji Spahn našao pod pritiskom javnosti. Dok je bio njemački ministar zdravstva tijekom pandemije covida-19, suočio se s kritikama zbog nabave zaštitnih maski po visokim cijenama, što je kasnije dovelo do višemilijunskih pravnih sporova s dobavljačima.
Unatoč tim aferama, Spahn je ostao jedan od najutjecajnijih političara CDU-a, sve do najnovije kontroverze koja ga je prisilila na povlačenje s jedne od najvažnijih stranačkih funkcija.
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