Njemačka podigla razinu sigurnosne prijetnje: Rizik od napada stalan i jasno uočljiv

Njemačka je posljednjih godina zabilježila više smrtonosnih napada. Saudijski liječnik prošlog je mjeseca osuđen na doživotni zatvor jer je u prosincu 2024. unajmljenim BMW-om uletio među posjetitelje božićnog sajma u Magdeburgu, pri čemu je poginulo šest osoba, a više od 300 ih je ozlijeđeno.