MANJAK HRANE

Bogata europska zemlja strahuje da će na ljeto ostati bez piletine i svinjetine


18. tra. 2026. 16:50
PIXABAY
Velika Britanija bi se već ovog ljeta mogla suočiti s nestašicama hrane – uključujući piletinu i svinjetinu – ako se rat s Iranom nastavi i ako dođe do dugotrajnog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, jednog od ključnih svjetskih energetskih pravaca.

Kako pišu vodeći britanski mediji, vlada Ujedinjenog Kraljevstva razrađuje scenarije za najgori mogući razvoj događaja, koji uključuju poremećaje u opskrbi ugljičnim dioksidom (CO2).

Taj plin ključan je za prehrambenu industriju: koristi se za omamljivanje životinja pri klanju, pakiranje hrane, produženje roka trajanja, proizvodnju gaziranih pića i hlađenje.

Zatvaranje Hormuškog tjesnaca, nakon američko-izraelskih napada na Iran i iranskog odgovora, već je uzrokovalo rast cijena goriva i gnojiva, što dodatno opterećuje prehrambeni sektor.

Inflacija hrane čak 9 posto?

Iako vlasti naglašavaju da su ovakvi scenariji samo mjera opreza, priznaju da bi dugotrajna kriza mogla imati ozbiljne posljedice.

Trgovci i proizvođači zasad ne bilježe konkretne poremećaje u opskrbi, ali upozoravaju na rast cijena. Procjene govore da bi inflacija hrane mogla doseći i 9% do kraja godine, dok skuplje gnojivo može utjecati na buduću proizvodnju i dovesti do potencijalne prehrambene krize.

Vlada je već poduzela određene korake, poput ponovnog pokretanja postrojenja za proizvodnju CO2, kako bi osigurala stabilnost opskrbe. Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi daljnja eskalacija sukoba mogla imati šire posljedice po gospodarstvo i globalne lance opskrbe.

Pročitajte još

