Nikoga nisam poznavao. Prijatelj mi je rekao da se Južna Afrika otvara i da bi to moglo biti dobro mjesto da započnem novi život. Usput rečeno, taj moj prijatelj bio je Kojadinović, član obitelji koja je oplovila svijet 1970-ih i 1980-ih. No to je neka druga priča. Taj život je nevjerojatan. Zapravo, objavio sam njihovu knjigu u Jugoslaviji. Sletio sam 1991., u petak, 13. prosinca. Nisam poznavao nikoga. Imao sam telefonski broj jedne žene koja se onamo preselila nekoliko mjeseci prije mene. Imao sam nešto manje od 2 000 njemačkih maraka, između jedne i dvije tisuće. Nisam znao ni riječ engleskog. Imao sam jednomjesečnu turističku vizu i bio sam izdavač knjiga, što je, kao što znaš, vrlo korisno kad se preseliš u drugu zemlju gdje ne govoriš jezik.