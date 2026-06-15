Hrvatska županija uvodi novo pravilo: "Narodu je novčanih naknada preko glave"

S njim se slažu i brojni posjetitelji. "Jedna lijepa vijest, jedna lijepa gesta, ne samo mještanima Zadra, nego i nama koji tu dolazimo i boravimo iz godine u godinu. Normalno, narodu je što se kaže tih nekih novčanih naknada preko glave", rekao je Belmin Osmanbegović iz Bosne i Hercegovine.