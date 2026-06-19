"Nasukana ulaganja": Širi li Europa plinsku ovisnost pod krinkom energetske sigurnosti?

Kao primjer navodi se Njemačka, koja do 2031. planira izgraditi 12 gigavata novih proizvodnih kapaciteta, od čega bi čak 10 gigavata činile plinske elektrane prilagođene budućem korištenju vodika. Kritičari upozoravaju da se pritom računa i na tehnologije hvatanja i skladištenja ugljika (CCS), čija učinkovitost i isplativost još nisu dokazani.