Brazil započinje bušenje nafte u amazonskoj regiji

Brazilska državna naftna tvrtka dobila je dozvolu za provođenje istražnog bušenja nafte u moru uz obalu Amazone, unatoč zabrinutosti zbog utjecaja projekta na okoliš.
Oglas
Odobrenje će omogućiti Petrobarsu da buši u bloku koji se nalazi u saveznoj državi Amapá, 500 kilometara od ušća rijeke Amazone, na tzv. ekvatorijalnom rubu Brazila.
Tvrtka je priopćila da je vladi pokazala kako ima čvrste sustave zaštite okoliša, prenosi BBC.
No mnogi su ekolozi izrazili zabrinutost zbog planova, navodeći strahove da bi eventualna izlijevanja nafte mogla putem morskih struja doći do Amazone, koja je dom otprilike 10% poznatih svjetskih vrsta.
Skupine poput Greenpeacea također su upozorile da bi projekt mogao narušiti vodeću ulogu Brazila u borbi protiv klimatskih promjena, osobito uoči domaćinstva summita COP30 o klimi koji će se održati u amazonskom gradu Belému u studenome.
Međunarodna agencija za energiju (IEA) također je jasno istaknula da se ne bi trebali odobravati novi naftni projekti ako se želi postići cilj nulte globalne emisije do 2050. godine.
Bušenje započinje odmah
Petrobras je u priopćenju naveo da će bušenje započeti „odmah” i da će trajati pet mjeseci. Tvrtka želi procijeniti ima li u tom području nafte i plina u gospodarski isplativim količinama. U ovoj fazi neće biti komercijalne proizvodnje nafte.
Brazilska ministrica okoliša, Marina Silva, usprotivila se istraživanju nafte u amazonskoj regiji.
No predsjednik Brazila, Luiz Inácio Lula da Silva, podržava projekt iz ekonomskih razloga i nedavno je branio svoj stav.
Lula je u rujnu za BBC izjavio: „Brazil je zemlja koja ima naftu. I moguće je da imamo naftu na Ekvatorijalnom rubu, pa provodimo istraživanja. Strogo poštujemo zakon.”
Dodao je da će, ako dođe do problema ili izlijevanja nafte, „odgovornost biti na nama da riješimo taj problem, ako se dogodi”.
"Postoji li neka zemlja koja se može odreći fosilnih goriva?"
Kazao je i: „Potpuno sam za svijet koji jednog dana više neće trebati fosilna goriva, ali taj trenutak još nije došao. Želim znati postoji li neka zemlja na planetu koja je spremna provesti energetsku tranziciju i može se odreći fosilnih goriva.”
Druge međunarodne naftne kompanije, uključujući ExxonMobil i Chevron, također su kupile istražna područja („blokove”) u amazonskoj regiji i čekaju dozvole za istraživanje.
Petrobras je naveo da je predan osiguravanju „energetske sigurnosti zemlje i resursa potrebnih za pravednu energetsku tranziciju”.
Dodali su da je tvrtka uspjela „pokazati čvrstoću cjelokupne strukture zaštite okoliša koja će biti na raspolaganju tijekom bušenja.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas