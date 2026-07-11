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Ann Widdecombe

Britaniju potreslo ubojstvo bivše ministrice: Policija otkrila nove detalje

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N1 Info
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11. srp. 2026. 14:01
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Ann Widdecombe. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
AP/Kirsty Wigglesworth

Britanska policija pokrenula je istragu ubojstva nakon smrti bivše konzervativne ministrice i glasnogovornice stranke Reform UK Ann Widdecombe. Policija Devon i Cornwalla objavila je da je 78-godišnja političarka pronađena mrtva u svojoj kući u mjestu Haytor na području Dartmoora u četvrtak prijepodne.

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Muškarac (26), koji je uhićen zbog sumnje da je ubio bivšu konzervativnu ministricu Ann Widdecombe, pušten je iz pritvora.

Policija vjeruje da je Ann Widdecombe napadnuta u srijedu poslijepodne, gotovo 24 sata prije nego što je pronađena mrtva, piše skynews.

U najnovijem priopćenju policija Devona i Cornwalla navela je da se napad, prema dosadašnjim saznanjima, dogodio oko 12.30 sati u srijedu.

Policija je ranije objavila da su policijski službenici u četvrtak u 11.40 sati pozvani u dom bivše zastupnice, gdje je pronađena mrtva s "teškim ozljedama".

"Naša istraga brzo napreduje, a vjeruje se da je osumnjičenik bijelac", rekao je glasnogovornik policije.

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