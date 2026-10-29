IZGUBLJEN IM TRAG
Britanski špijuni ne mogu pronaći tisuće USB-ova i diskova sa strogo povjerljivim podacima
Britanska obavještajna agencija GCHQ ne može utvrditi gdje se nalaze tisuće uređaja za pohranu podataka koji bi mogli sadržavati osjetljive informacije, upozorilo je službeno nadzorno tijelo.
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U izvješću koje je u četvrtak objavio Povjerenik za istražne ovlasti (IPCO), tijelo koje nadzire korištenje ovlasti britanskih obavještajnih službi, utvrđeno je da se ne zna gdje se nalazi znatan broj uređaja, među kojima su USB memorije, tvrdi diskovi i memorijske kartice.
Povjerenik za istražne ovlasti Brian Leveson rekao je da mu GCHQ "još uvijek ne može reći što se dogodilo s prijenosnim medijima na kojima bi se mogli nalaziti osjetljivi podaci, i to godinama nakon što sam im prvi put ukazao na taj problem".
Upozorio je da bi ti uređaji mogli sadržavati "podatke povezane sa Zakonom o istražnim ovlastima (IPA)", koji podrazumijevaju visok stupanj osjetljivosti, piše Politico.
Podaci mogu uključivati presretnutu komunikaciju
Podaci povezani s IPA-om odnose se na informacije prikupljene ili pohranjene na temelju Zakona o istražnim ovlastima iz 2016. godine. Među njima mogu biti presretnute komunikacije, poput e-pošte, tekstualnih poruka i telefonskih poziva, kao i podaci izdvojeni iz računala ili mobitela pojedinaca.
U izvješću se navodi da GCHQ trenutačno procjenjuje kako je broj uređaja nepoznate lokacije "u tisućama". Agencija radi na tome da utvrdi i prijavi koliko je uređaja za koje je potvrđeno da su izgubljeni.
"Zbog ovog smo problema i dalje vrlo zabrinuti te smo razočarani vremenom koje je GCHQ-u bilo potrebno za istragu", navodi se u izvješću.
IPCO je prošle godine objavio da GCHQ i MI5, još jedna britanska obavještajna agencija, nisu uspjeli pronaći velik broj uređaja za pohranu podataka. Neki od njih potencijalno su sadržavali informacije označene stupnjem tajnosti "STROGO POVJERLJIVO" (TOP SECRET).
GCHQ tvrdi da je poduzeo potrebne mjere
Glasnogovornik GCHQ-a rekao je da sustav za upravljanje prijenosnim medijima ranije nije bio dovoljno pouzdan za učinkovito praćenje uređaja evidentiranih za korištenje.
"Kao što je IPCO izvijestio, naš sustav upravljanja prijenosnim medijima ranije nije bio dovoljno pouzdan da bi se njime učinkovito pratili evidentirani uređaji. IPCO je s pravom upozorio na nedostatke u podacima koje je sustav generirao, a mi smo poduzeli mjere u skladu sa svim njihovim preporukama", izjavio je glasnogovornik.
"Svjesni smo koliko je važno osigurati sigurnost prijenosnih medija u našim sustavima te primjenjujemo niz mjera za ublažavanje rizika koje ti uređaji predstavljaju. Zaključci iz izvješća sveobuhvatno su razmotreni i poduzeti su svi potrebni koraci za rješavanje ovog problema", dodao je.
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