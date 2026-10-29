Britanski špijuni ne mogu pronaći tisuće USB-ova i diskova sa strogo povjerljivim podacima

"Kao što je IPCO izvijestio, naš sustav upravljanja prijenosnim medijima ranije nije bio dovoljno pouzdan da bi se njime učinkovito pratili evidentirani uređaji. IPCO je s pravom upozorio na nedostatke u podacima koje je sustav generirao, a mi smo poduzeli mjere u skladu sa svim njihovim preporukama", izjavio je glasnogovornik.