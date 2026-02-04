Izrael u novim napadima ubio 21 osobu u Gazi, uključujući djecu i bolničara

Izraelski napadi diljem Gaze danas su usmrtili najmanje 21 osobu, uključujući djecu.
Glasnogovornik Palestinske civilne zaštite u Gazi rekao je za Al Jazeeru da se mnoge žrtve kontinuiranih izraelskih napada nalaze unutar tzv. žute linije, demarkacijske crte na koju se izraelska vojska povukla u sklopu prve faze “primirja” u Gazi koje je stupilo na snagu u listopadu.
Glasnogovornik je dodao da postoje i brojna izvješća o nestalim osobama s istog područja.
Više od 550 Palestinaca ubijeno od početka ‘primirja’
Palestinsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da su izraelske snage ubile više od 550 Palestinaca od početka “primirja”. Ministarstvo je također navelo da je više od polovice lijekova nedostupno u palestinskoj enklavi zbog izraelskih ograničenja.
"Izraelska vojska pogodila je improvizirani šator u al-Mawasiju, jednom od najgušće naseljenih područja, koje je izraelska vojska klasificirala kao tzv. sigurnu zonu", napisao je Al Jazeerin dopisnik iz Khan Younisa u Gazi.
"Izraelska vojska pritom koristi teško topništvo za napade na stambena područja u blizini žute demarkacijske linije, u četvrtima Tuffah i Zeitoun", dodaje se.
