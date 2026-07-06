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KATASTROFA

Broj poginulih u potresima u Venezueli premašio 3500

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Hina
|
06. srp. 2026. 22:53
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Caracas
REUTERS/Gaby Oraa

Broj poginulih u dvostrukom potresu u Venezueli porastao je na 3535, priopćile su u ponedjeljak vlasti, a gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon što je katastrofa pogodila glavni grad i obližnja obalna područja.

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Visoki dužnosnik Jorge Rodriguez izjavio je da najnoviji službeni podaci pokazuju da je 16.740 ljudi ozlijeđeno, a 17.854 ih je ostalo bez smještaja nakon potresa 24. lipnja, koji su iznosili 7,2 i 7,5 stupnjeva prema Richteru, a dogodili su se u razmaku od nekoliko sekundi.

Nove brojke naglašavaju razmjer katastrofe u Caracasu i oko njega te u La Guairi, obalnom području koje je najteže pogođeno, dok istovremeno rastu kritike na račun vladina odgovora na krizu.

Ured potpredsjednika Venezuele za socijalna pitanja priopćio je da najmanje 12.800 ljudi boravi u 80 skloništa diljem Caracasa i La Guaire.

Privremena predsjednica Delcy Rodriguez branila je vladino upravljanje katastrofom usred sve većeg ogorčenja Venezuelanaca koji su reakciju vlasti opisali kao kasnu i neadekvatnu.

Istaknula je da su sigurnosne snage raspoređene odmah nakon potresa te je najavila osnivanje nove vojne postrojbe koja će pomagati u rješavanju budućih izvanrednih situacija i katastrofa.

U La Guairi su u ponedjeljak Reutersovi očevici vidjeli kamione i forenzičare kako prevoze lijesove, dok su strojevi kopali rovove na otvorenom prostoru označenom bijelim križevima, gdje vlasti pokapaju neidentificirana tijela.

Ujedinjeni narodi priopćili su da nastavljaju jačati humanitarne operacije u koordinaciji s vladom u Caracasu.

"Neki timovi za potragu i spašavanje i dalje su raspoređeni u pogođenim područjima, a pristižu i drugi specijalizirani inženjerski timovi i medicinska pomoć", rekao je novinarima u ponedjeljak glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric.

Dujarric je dodao da je sveobuhvatna procjena potreba, koja će poslužiti kao temelj za ažurirani plan djelovanja, gotovo dovršena, iako nije naveo kada će biti objavljena. Agencije UN-a već pružaju usluge u tri kampa te procjenjuju druge lokacije za proširenje potpore.

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