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razorni potresi

Hrvatska šalje milijun eura humanitarne pomoći Venezueli

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Hina
|
01. srp. 2026. 16:44
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A view of the remains of buildings damaged in the aftermath of earthquakes in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
REUTERS/Maxwell Briceno

Hrvatska će pomoći Venezueli s milijun eura humanitarne pomoći nakon razornih i smrtonosnih potresa koji su pogodili tu južnoameričku zemlju, priopćilo je u srijedu ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP).

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"Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o upućivanju žurne humanitarne pomoći Venezueli u iznosu od 1 milijun eura nakon razornog potresa koji je 24. lipnja pogodio zemlju", objavio je MVEP na Facebooku. 

"Potresi magnitude 7,2 i 7,5 ostavili su iza sebe mnogobrojne žrtve i goleme štete na domovima, bolnicama i ključnoj infrastrukturi. U trenucima kada su cijele zajednice ostale bez svojih domova i osnovnih uvjeta za život, Hrvatska šalje jasnu poruku - solidarnost, humanost i pomoć najugroženijima ne poznaju granice. Ovim doprinosom Hrvatska se pridružuje međunarodnim naporima kako bi se stanovništvu Venezuele pružila prijeko potrebna pomoć i podrška u oporavku od katastrofe", dodaju u objavi. 

Venezuela je jedna od najsiromašnijih zemalja u Južnoj Americi, godinama pogođena teškom ekonomskom krizom. Međunarodni timovi za pomoć raspoređeni su u zemlji kako bi pomogli u potrazi za preživjelima i tijelima ispod ruševina i dostavili zalihe pomoći. 

Prema podacima USGS-a, potres magnitude 7,5 bio je najjači koji je pogodio Venezuelu od 1900. godine. 

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Teme
hrvatska humanitarna pomoć venezuela

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