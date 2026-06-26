EU najavila "brzu i odlučnu" reakciju nakon Trumpovih prijetnji

“Svi porezi su po svojoj prirodi nediskriminirajući i primjenjuju se jednako na sve velike tvrtke, bez obzira na njihovo podrijetlo. Jednostrane mjere usmjerene na takve legitimne politike su neopravdane. Ako se provedu, EU će brzo i odlučno reagirati kako bi obranio svoja prava i regulatornu autonomiju”, rekao je glasnogovornik Komisije.