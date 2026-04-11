Češki premijer

Babiš pružio potporu Orbanu: "U turbulentnim vremenima izbor stabilnosti je važniji nego ikad"

Hina
11. tra. 2026. 14:23
Babiš i orban
MICHAL CIZEK / AFP

Dan prije održavanja parlamentarnih izbora u Mađarskoj u kojoj je Viktor Orban premijer već 16 godina, njegov češki kolega i saveznik Andrej Babiš podržao je mađarskog lidera.

"U turbulentnim je vremenima izbor stabilnosti i dokazanog vodstva važniji nego ikad", napisao je u subotu na engleskom jeziku na platformi X 71-godišnji češki premijer koji se smatra bliskim Orbanovim saveznikom.

Istaknuo je da Orban ne samo da je uvijek branio mađarske građane i nacionalne interese, već se oduvijek borio za Europu utemeljenu na "miru, suverenim nacijama, suverenim državama članicama i konkurentnosti".

Babiš, porijeklom iz Slovačke, od sredine prosinca vlada Češkom u koaliciji s dvjema malim strankama na desnom rubu političkog spektra.

Obojica čelnika sa svojim strankama u Europskom parlamentu pripadaju krajnje desnoj skupini Patriota za Europu (PfE).

Mađarskog premijera u Europi kritiziraju jer je čitavo vrijeme dok je bio na vlasti sustavno uništavao demokratske institucije, norme i procese, kao i vladavinu prava.

I njegova bliskost s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, čiji je narativ Orban širio u medijima koje kontrolira, odigrala je važnu ulogu u brojnim prepirkama s Bruxellesom.

Prema dosadašnjim anketama Orbanu na nedjeljnim izborima prijeti poraz.

Po većini anketa stranka Tisza njegova političkog protivnika i protukandidata Pétera Magyara znatno je ispred Orbanova Fidesza.

