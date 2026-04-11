Babiš pružio potporu Orbanu: "U turbulentnim vremenima izbor stabilnosti je važniji nego ikad"

Dan prije održavanja parlamentarnih izbora u Mađarskoj u kojoj je Viktor Orban premijer već 16 godina, njegov češki kolega i saveznik Andrej Babiš podržao je mađarskog lidera.
"U turbulentnim je vremenima izbor stabilnosti i dokazanog vodstva važniji nego ikad", napisao je u subotu na engleskom jeziku na platformi X 71-godišnji češki premijer koji se smatra bliskim Orbanovim saveznikom.
Istaknuo je da Orban ne samo da je uvijek branio mađarske građane i nacionalne interese, već se oduvijek borio za Europu utemeljenu na "miru, suverenim nacijama, suverenim državama članicama i konkurentnosti".
Babiš, porijeklom iz Slovačke, od sredine prosinca vlada Češkom u koaliciji s dvjema malim strankama na desnom rubu političkog spektra.
Obojica čelnika sa svojim strankama u Europskom parlamentu pripadaju krajnje desnoj skupini Patriota za Europu (PfE).
Mađarskog premijera u Europi kritiziraju jer je čitavo vrijeme dok je bio na vlasti sustavno uništavao demokratske institucije, norme i procese, kao i vladavinu prava.
I njegova bliskost s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, čiji je narativ Orban širio u medijima koje kontrolira, odigrala je važnu ulogu u brojnim prepirkama s Bruxellesom.
Prema dosadašnjim anketama Orbanu na nedjeljnim izborima prijeti poraz.
Po većini anketa stranka Tisza njegova političkog protivnika i protukandidata Pétera Magyara znatno je ispred Orbanova Fidesza.
