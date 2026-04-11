Zašto je Vučiću važno da Orban ostane na čelu Mađarske

Porazom Viktora Orbana na parlamentarnim izborima koji se u nedjelju održavaju u Mađarskoj, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izgubio bi autoritarni glas koji mu je do sada unutar Europske unije osiguravao lobiranje, štitio njegove najbliže suradnike od sankcija i predstavljao Srbiju suprotno onome što su bilježili Europski parlament i Europska komisija. Vanjskopolitički komentator Boško Jakšić ocjenjuje da je predsjedniku Srbije važna podrška Viktora Orbana u EU, prije svega zbog „saveza po autokraciji“.

Sve su oči uprte u Mađarsku, gdje se u nedjelju održavaju parlamentarni izbori koji su, po svemu sudeći, sudbonosni za aktualnog premijera Viktora Orbana. Ankete već daju prednost njegovom protivniku, Péteru Magyaru. A kakve to veze ima sa Srbijom?

U nedjelju će, nakon same Mađarske, bez sumnje najveća pažnja tim izborima dolaziti iz Srbije i to osobno od predsjednika Aleksandra Vučića, koji je svih ovih godina u Viktoru Orbanu vidio autoritarno utočište usred Europske unije, piše Nova.rs.

Tako je Orban, nakon niza rezolucija Europskog parlamenta i izvještaja Europske komisije koji negativno govore o stanju demokracije u Srbiji, izjavio da je ta zemlja ključna u regiji, a ponašanje Bruxellesa prema njoj nefer i sramotno.

„Srbija je ključna zemlja, ali cijeli proces proširenja potpuni je neuspjeh u posljednje četiri godine. Srbija se nije pomaknula, a u isto vrijeme Zapadni Balkan je zlatna ekonomska rezerva za EU“, rekao je novinarima, komentirajući to što Srbija krajem godine nije imala predstavnike na Samitu EU i lidera Zapadnog Balkana.

Orban je rekao da se bez Srbije ne može učiniti ništa u regiji.

„Ponašamo se na neprihvatljiv način. Moramo se najprije pozabaviti Srbijom, pronaći rješenja za probleme, a onda nastaviti s ostalima. Sada radimo suprotno. To je loše, nefer i sramotno“, rekao je tada Orban.

Mađarski premijer bio je Vučiću na raspolaganju i kada su od strane Europske unije bili ugroženi njegovi bliski suradnici.

Tako je prošle godine nekadašnji potpredsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin izjavio da mu je Europska unija na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja EU željela uvesti sankcije, ali da su Mađarska i Slovačka stavile veto na tu odluku.

„Bio je sastanak (ministara vanjskih poslova zemalja EU) na kojem su mi željeli uvesti sankcije, ali Mađarska i Slovačka su stavile veto na takvu odluku. Hrvatska je, naravno, odmah to prva podržala, ali budući da se odlučuje konsenzusom, to se nije moglo provesti“, izjavio je Vulin.

Mađarski premijer imao je vremena osvrnuti se čak i na događanja u srpskom parlamentu, poput incidenta tijekom kojeg su ispred Skupštine aktivirane dimne bombe nakon sukoba zastupnika vlasti i oporbe.

„Nakon što su izgubile Washington od patriota, globalističko-liberalne snage povukle su se u Bruxelles i usmjerile pogled na Srbiju, Slovačku i Mađarsku. Današnji kaos u Skupštini Srbije – dimne bombe, nasilje i opstrukcija – pokazuje koliko su daleko spremni ići kako bi destabilizirali suverene nacije. Ne možemo dopustiti da se ovo nastavi“, naveo je tada Orban.

Još jedna poveznica koju je Orban uspio osigurati predsjedniku Srbije u EU jest i nekadašnji povjerenik za proširenje, Oliver Várhelyi.

Njemački DW ranije ga je označio kao čovjeka koji provodi agendu mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu.

„Várhelyi hvali autoritarne lidere poput Aleksandra Vučića u Srbiji ili njegovog crnogorskog kolege Mila Đukanovića zbog njihove navodno uspješne politike integracije u EU. Ponekad se povjerenik za proširenje ponaša kao lobist zapadnobalkanskih moćnika“, pisao je DW.

Vanjskopolitički komentator Boško Jakšić kaže za Novu da je predsjedniku Vučiću jako važan Orbanov glas u Europskoj uniji.

„Najvažnije mu je da ima savezništvo na autokratskoj platformi, tako se i povezao s Orbanom. To što Orban stalno ponavlja da bi Srbija trebala prva ući u Europsku uniju njegova je zahvalnost Vučiću za podršku koju mu daje i omogućava mađarskim investitorima da monopoliziraju sjeverni dio Vojvodine“, kaže Jakšić.