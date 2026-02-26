VIDEO / CIA Irancima poslala znakovitu poruku na perzijskom jeziku

Objava dolazi dok predsjednik Donald Trump najavljuje mogućnost vojne akcije ako pregovori o iranskom nuklearnom programu, zakazani za četvrtak u Ženevi, ne dovedu do dogovora. Trump je u govoru o stanju nacije poručio da neće dopustiti Islamskoj Republici da razvije nuklearno oružje, nazvavši Iran najvećim svjetskim sponzorom terorizma. Teheran tvrdi da njegov nuklearni program ima isključivo civilne svrhe.