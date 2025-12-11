Corriere della Sera: "Meloni je Zelenskom u lice sasula bolnu istinu"

Uvečer stiže čak i Zelenskovljevo otvorenje mogućnosti novih izbora, što izgleda više kao izazov nego kao povlačenje, te unosi još jedan sloj složenosti u trenutačno stanje pregovora. A sasvim sigurno odjekuju jasne, javne riječi koje je jučer crno na bijelo iznio ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrej Sibiha: u Palazzo Chigiju uljudno je izložio nešto poput popisa zahtjeva koje Kijev upućuje Italiji, a koji dosad nisu ispunjeni – proaktivniju i snažniju ulogu u deblokadi zamrznute ruske imovine u Belgiji, izlazak iz limba neodlučnosti oko programa Purl, kupnju američkog oružja u koju je uključeno više od 15 država EU-a, ali ne i Rim (oružja koje bi zatim bilo proslijeđeno Kijevu, kako traži sam Trump), te naposljetku i preusmjeravanje dijela sredstava (za Italiju 15 milijardi eura) koja europski program Safe predviđa za jačanje oružanih snaga država članica.