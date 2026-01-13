Demografska katastrofa u velikoj europskoj zemlji: Ovo se nije dogodilo od Drugog svjetskog rata!

Francuska je u 2025. godini evidentirala više umrlih nego rođenih prvi put od kraja Drugoga svjetskog rata, što narušava njezinu dugogodišnju demografsku prednost nad drugim zemljama Europske unije, pokazali su službeni podaci.
Oglas
Nacionalni institut za statistiku INSEE izvijestio je da je prošle godine umrla 651.000 ljudi, a na svijet je došlo 645.000 novorođenčadi, čiji se broj postupno smanjuje od pandemije koronavirusa.
Francuska je tradicionalno demografski jača od većine ostalih europskih zemalja, no starenje stanovništva i pad stope nataliteta pokazuju da ni ta država nije imuna na demografsku krizu koja opterećuje javne financije na cijelome Starom kontinentu.
INSEE je izvijestio da je stopa fertiliteta prošle godine pala na 1,56 djece po ženi, što je najniža razina od Prvoga svjetskog rata i znatno ispod 1,8 koliko je predvidjelo mirovinsko savjetodavno vijeće u prognozama financiranja mirovina.
Godine 2023., posljednje godine kada su rađene usporedbe s ostalim članicama EU-a, Francuska je bila druga najbolje rangirana sa stopom nataliteta od 1,65, iza Bugarske u kojoj je ta stopa iznosila 1,81.
Nacionalni ured za javnu reviziju prošli je mjesec upozorio da će demografski pomak u predstojećim godinama usmjeriti javnu potrošnju na najviše razine iz doba pandemije, a istodobno će smanjiti poreznu osnovicu.
Premda je broj umrlih nadmašio broj rođenih, stanovništvo Francuske prošle je godine blago poraslo na 69,1 milijun ljudi zbog neto migracije, koju je INSEE procijenio na 176.000.
Očekivano trajanje života prošle je godine doseglo rekordne vrijednosti - 85,9 godina za žene i 80,3 za muškarce - dok je udio onih u dobi od 65 ili više godina životat porastao na 22 posto, gotovo se izjednačivši s udjelom mlađih od 20.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas