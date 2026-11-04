UVJERENI SOCIJALIST
Demokratkinja Melat Kiros postala prva žena iz generacije Z izabrana u američki Kongres
Demokratkinja Melat Kiros pobijedila je na izborima za Zastupnički dom američkog Kongresa u saveznoj državi Colorado, čime je postala prva žena iz generacije Z izabrana u američki Kongres.
Prema projekciji Associated Pressa, 29-godišnja odvjetnica etiopskog podrijetla osvojila je izbore u prvom kongresnom okrugu Colorada, koji obuhvaća najveći dio Denvera.
Kiros, koja se politički deklarira kao demokratska socijalistica, pobijedila je u okrugu koji tradicionalno snažno podržava Demokratsku stranku. Njezina pobjeda dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je na demokratskim predizborima iznenađujuće porazila Dianu DeGette, dugogodišnju kongresnicu koja je na toj dužnosti provela gotovo tri desetljeća.
DeGette je bila članica Kongresa od 1997., iste godine kada je Kiros rođena. Njezin poraz na stranačkim predizborima izazvao je veliku pozornost američke javnosti jer je pokazao rastuće nezadovoljstvo dijela demokratskih birača dugogodišnjim političkim vodstvom i zahtjeve za generacijskom smjenom unutar stranke.
Kiros je rođena u Etiopiji, a njezina se obitelj doselila u Sjedinjene Američke Države dok je još bila dijete. Odrasla je u Denveru, završila studij političkih znanosti i ekonomije na Washington Collegeu te stekla diplomu prava na Sveučilištu Notre Dame. Prije ulaska u politiku radila je kao odvjetnica, a pohađala je i doktorski studij javne uprave na Sveučilištu Colorado u Denveru.
Tijekom kampanje zagovarala je niz progresivnih politika, uključujući univerzalno zdravstveno osiguranje, dostupnu skrb za djecu i jačanje socijalne zaštite zaposlenih Amerikanaca. Podržala je i ukidanje američke imigracijske i carinske službe ICE te prekid američke vojne pomoći Izraelu.
Njezini stavovi o Izraelu i ratu u Gazi izazvali su kontroverze tijekom kampanje. Neovisni kandidat Shimon Blau optužio ju je za antisemitsku retoriku, što je Kiros odbacila, ističući da su njezine kritike usmjerene prema izraelskoj državi i njezinoj politici, a ne prema židovskom narodu.
Kiros je jedna od nekoliko kandidatkinja i kandidata koji su na ovim izborima pobijedili uz podršku organizacije Demokratski socijalisti Amerike (DSA) ili njezinih lokalnih ogranaka. Njihove kampanje povezuje zagovaranje snažnije socijalne države, gospodarskih reformi i promjena u američkoj vanjskoj politici.
Iako se prosječna dob članova američkog Kongresa posljednjih godina smanjuje, pripadnici generacije Z i dalje su rijetkost među zastupnicima. Prvi predstavnik te generacije izabran u Kongres bio je demokrat Maxwell Frost s Floride, koji je mandat osvojio 2022.
Kiros je u veljači istaknula da mladi birači sve snažnije zahtijevaju političke promjene i da nisu spremni čekati da im starije generacije prepuste vodeće položaje.
"Mladi razumiju da vodimo borbu svojih života. Trebaju nam čelnici koji će se boriti za odvažne politike koje doista donose rezultate i koji nisu spremni pristati na manje, čekati svoj red ili tražiti dopuštenje", poručila je tada.
Njezin ulazak u Kongres dolazi u trenutku kada se Demokratska stranka suočava sa sve glasnijim zahtjevima dijela birača za generacijskom smjenom i snažnijim zaokretom prema progresivnim politikama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare