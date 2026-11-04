Demokratkinja Melat Kiros postala prva žena iz generacije Z izabrana u američki Kongres

Kiros je rođena u Etiopiji, a njezina se obitelj doselila u Sjedinjene Američke Države dok je još bila dijete. Odrasla je u Denveru, završila studij političkih znanosti i ekonomije na Washington Collegeu te stekla diplomu prava na Sveučilištu Notre Dame. Prije ulaska u politiku radila je kao odvjetnica, a pohađala je i doktorski studij javne uprave na Sveučilištu Colorado u Denveru.