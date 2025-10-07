Oglas

Znanstvenicima iz SAD-a

Dodijeljena Nobelova nagrada za fiziku

author
Hina
|
07. lis. 2025. 13:43
Nobelova nagrada
via REUTERS / Christine Olsson / TT

Američki znanstvenici John Clarke, Michel Devoret i John Martinis dobitnici su Nobelove nagrade za fiziku 2025. za "otkriće makroskopskog kvantno-mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnom krugu", priopćila je Kraljevska švedska akademija znanosti.

Oglas

Sva trojica su sa kalifornijskih sveučilišta, John Clarke sa Sveučilišta Kalifornija, Michel H. Devoret sa sveučilišta Yale i Kalifornija te John M. Martinis također sa Sveučilišta Kalifornija.

"Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku pružila je prilike za razvoj sljedeće generacije kvantne tehnologije, uključujući kvantnu kriptografiju, kvantna računala i kvantne senzore“, priopćila je Akademija.

Nobelovu nagradu ustanovio je švedski izumitelj i filantrop Alfred Nobel (1833. – 1896.). U svojoj oporuci Nobel je odredio da se nagradama treba odati priznanje onima koji su "pružili najveću korist čovječanstvu". Fizika je bila prva kategorija spomenuta u njegovoj oporuci.

Svaka Nobelova nagrada ove godine dobitniku donosi novčanu nagradu u iznosu od 11 milijuna švedskih kruna po kategoriji.

Ako se nagrada dijeli, laureati dijele i iznos. Jednu kategoriju mogu dijeliti do tri dobitnika, što je uobičajena praksa u u znanostima u sklopu kojih istraživači surađuju ili nadograđuju međusobna otkrića.

Teme
fizika nobel nobelova nagrada nobelova nagrada za fiziku

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ