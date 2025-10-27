FOTO, VIDEO / Dolazi Melissa - jedan od najjačih uragana u povijesti, pripremaju se za najgore: "Osigurajte svoj dom"

Ta spora putanja već stvara probleme. Obilne kiše pogodile su Haiti i Dominikansku Republiku, izazvavši poplave i klizišta. Najmanje tri osobe poginule su na Haitiju, dvije od njih u klizištu, objavila je Agencija za civilnu zaštitu Haitija. U Dominikanskoj Republici poginula je jedna osoba, a više od tisuću ljudi moralo je napustiti svoje domove, objavili su dužnosnici.