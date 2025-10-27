Važno upozorenje za Jamajku
FOTO, VIDEO / Dolazi Melissa - jedan od najjačih uragana u povijesti, pripremaju se za najgore: "Osigurajte svoj dom"
Melissa se tijekom vikenda naglo pojačala i sada je rijetki uragan kategorije 5 s vjetrovima koji dosežu brzinu od 260 km/h. Nacionalni centar za uragane (NHC) očekuje da će pogoditi Jamajku u utorak ujutro kao najsnažniji uragan koji je ikada pogodio otok.
Središte uragana nalazi se oko 210 kilometara južno od Kingstona, a oluja se kreće prema zapadu vrlo sporo — samo oko 5 km/h.
"Ne izlazite iz sigurnog skloništa“, poručio je NHC u ponedjeljak ujutro. "Očekuju se katastrofalne i po život opasne bujične poplave te brojna klizišta danas i u utorak. Razorni vjetrovi, osobito u planinama, započet će do večeri i uzrokovati veliku štetu na infrastrukturi, dugotrajne prekide struje i komunikacija te izolirana područja.“
Na Jamajci su već prisutni uvjeti tropske oluje, a uraganski uvjeti očekuju se večeras i rano u utorak kada Melissa stigne na kopno, javlja CNN.
Vlada Jamajke u nedjelju navečer izdala je obvezne naloge za evakuaciju za nekoliko ugroženih obalnih zajednica, uključujući dijelove Kingstona, dok se Melissa približava otoku.
"Najveći olujni udari očekuju se na južnoj strani otoka, istočno od središta oluje, kako se bude približavala južnoj obali“, rekao je Evan Thompson, ravnatelj Jamajčke meteorološke službe.
Za Jamajku je izdano upozorenje na uragan, gdje se uraganski uvjeti očekuju do ponedjeljka navečer. Kuba je također izdala upozorenje za istočne pokrajine Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo i Holguin. Za veći dio Haitija izdano je upozorenje na tropsku oluju, dok su Bahami i otočje Turks i Caicos pod upozorenjem na uragan.
Melissa se već danima kreće vrlo sporo i ne očekuje se da će ubrzati prije ponedjeljka poslijepodne.
Ta spora putanja već stvara probleme. Obilne kiše pogodile su Haiti i Dominikansku Republiku, izazvavši poplave i klizišta. Najmanje tri osobe poginule su na Haitiju, dvije od njih u klizištu, objavila je Agencija za civilnu zaštitu Haitija. U Dominikanskoj Republici poginula je jedna osoba, a više od tisuću ljudi moralo je napustiti svoje domove, objavili su dužnosnici.
Melissa se tijekom vikenda udvostručila po snazi, prolazeći kroz fazu ekstremnog brzog jačanja nad iznimno toplim karipskim morem.
Ovakvo eksplozivno jačanje sve je češće kako se svijet zagrijava zbog onečišćenja fosilnim gorivima. Tri od četiri atlantska uragana ove sezone (Erin, Gabrielle i Humberto) prošla su kroz istu fazu brzog intenziviranja.
Ekstremne prijetnje
Jamajka, Haiti i južni dio Dominikanske Republike bit će najteže pogođeni do utorka. Zatim će na udaru biti istočna Kuba, južni Bahami te otočje Turks i Caicos.
Očekuje se da će u dijelovima južnog Hispaniole (Haiti i Dominikanska Republika) te Jamajke pasti do 750 milimetara kiše do srijede, lokalno i do 1000 mm. Istočna Kuba mogla bi primiti do 500 mm oborina.
Jamajka će, uz obilne kiše, trpjeti i dane razornog vjetra. Najjači udari očekuju se tijekom noći s ponedjeljka na utorak, kada će Melissa prelaziti preko otoka. Očekuje se rašireno rušenje stabala, nestanci struje i šteta na objektima.
Na vjetrovitoj strani planina i brda udari bi mogli biti i do 30% jači nego u nižim predjelima, upozorio je Centar za uragane.
Dužnosnici već pripremaju zemlju za najgore. Sve državne bolnice od četvrtka navečer rade u „hitnom režimu“, obustavljene su sve ambulantne i planirane operacije kako bi se oslobodili kreveti, rekao je ministar zdravstva Christopher Tufton.
Skloništa su aktivirana diljem zemlje za stanovnike ugroženih područja, izjavio je ministar lokalne samouprave Desmond McKenzie u nedjelju na konferenciji za medije.
Zračne luke na Jamajci se zatvaraju. Međunarodna zračna luka Norman Manley zatvorena je nakon posljednjeg dolaznog leta u subotu navečer, potvrdio je ministar prometa Daryl Vaz. Zračna luka Sangster također je zatvorena u nedjelju.
"Nijedan dio zemlje neće izbjeći bijes ovog uragana,“ rekao je Thompson iz meteorološke službe. „Melissa će gotovo nepomično stajati i izlijevati ogromne količine kiše — to je veliki izazov ako se ostvare predviđanja.“
Olujni val mogao bi dosegnuti visinu od 3 do 4 metra iznad tla, osobito blizu i istočno od mjesta udara središta oluje. Uz to će se pojaviti i veliki, razorni valovi.
Premijer Andrew Holness upozorio je građane: „Sada je trenutak da osigurate svoj dom, provjerite krov, prozore i okolinu. Postavite vreće s pijeskom ili drvene ploče gdje je potrebno i uklonite grane koje prijete sigurnosti. Ako živite u području sklonome poplavama, poduzmite mjere zaštite i pripremite plan evakuacije.“
Građani koji su razgovarali s agencijom Reuters u subotu svjesni su opasnosti spore oluje, uspoređujući Melissu s uraganom Beryl.
"Spori uragan zna napraviti veliku štetu, zar ne?“ rekao je ribar Clive Davis iz Kingstona. "Beryl je bio brz, došao i otišao. Ali ova sad, kao da želi ostati tri dana!“
„Usporava sve, ali to je priroda,“ dodao je. „Ne možemo se boriti protiv prirode, zar ne?“
U subotu su radnici u Kingstonu čistili kanal Sandy Gully dug oko 20 kilometara, uklanjajući smeće i mulj kako bi spriječili poplave. Ako Melissa donese mjesečnu količinu kiše odjednom, nabujali kanal mogao bi srušiti mostove i presjeći grad na dva dijela.
Kopno Sjedinjenih Američkih Država ne očekuje se da će biti izravno pogođeno Melissom. Ipak, jaki valovi i opasne morske struje mogli bi se proširiti duž istočne obale SAD-a idućeg tjedna, piše CNN.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare