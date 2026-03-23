Meloni priznala poraz na referendumu o velikoj reformi: "Propuštena prilika za Italiju"

Talijanska premijerka Giorgia Meloni priznala je poraz na referendumu o svom planu reforme pravosuđa, koji se smatrao testom njezina vodstva uoči parlamentarnih izbora sljedeće godine.
"Talijanski narod je odlučio i mi ćemo poštovati tu odluku", rekla je u ponedjeljak čelnica desnice u videozapisu objavljenom na Instagramu.
Govorila je o "propuštenoj prilici za modernizaciju Italije", ali je rekla da namjerava nastaviti "raditi za dobrobit nacije".
Meloni je ranije isključila mogućnost odstupanja s mjesta premijerke u slučaju poraza.
Prema podacima ministarstva unutarnjih poslova objavljenima neposredno prije završetka prebrojavanja glasova, protiv je bilo 53,8 posto glasača, dok je njih 46,2 posto bilo za reformu pravosuđa.
U središtu reforme je bio plan razdvajanja karijernih puteva sudaca i državnih odvjetnika, u skladu s praksom u većini europskih zemalja.
Uvela bi se i nova samoupravna tijela za obje skupine, s parlamentom uključenim u imenovanje članova. Kritičari kažu da bi to otvorilo vrata političarima koji imaju veći utjecaj na kadrovske odluke.
Poraz označava značajan neuspjeh za premijerku. Međutim, Meloni i njezina stranka Braća Italije daleko su ispred svih ostalih stranaka u anketama.
Meloni has conceded defeat after Italians voted against her proposed judicial reforms, with about 54% rejecting the plan.— Clash Report (@clashreport) March 23, 2026
The referendum became a test of her leadership, making this her first major political setback since taking office in 2022. pic.twitter.com/k1sDghiUap
