Meloni priznala poraz na referendumu o velikoj reformi: "Propuštena prilika za Italiju"

Hina
23. ožu. 2026. 20:05
Giorgia Meloni
Talijanska premijerka Giorgia Meloni priznala je poraz na referendumu o svom planu reforme pravosuđa, koji se smatrao testom njezina vodstva uoči parlamentarnih izbora sljedeće godine.

"Talijanski narod je odlučio i mi ćemo poštovati tu odluku", rekla je u ponedjeljak čelnica desnice u videozapisu objavljenom na Instagramu.

Govorila je o "propuštenoj prilici za modernizaciju Italije", ali je rekla da namjerava nastaviti "raditi za dobrobit nacije".

Meloni je ranije isključila mogućnost odstupanja s mjesta premijerke u slučaju poraza.

Prema podacima ministarstva unutarnjih poslova objavljenima neposredno prije završetka prebrojavanja glasova, protiv je bilo 53,8 posto glasača, dok je njih 46,2 posto bilo za reformu pravosuđa.

U središtu reforme je bio plan razdvajanja karijernih puteva sudaca i državnih odvjetnika, u skladu s praksom u većini europskih zemalja.

Uvela bi se i nova samoupravna tijela za obje skupine, s parlamentom uključenim u imenovanje članova. Kritičari kažu da bi to otvorilo vrata političarima koji imaju veći utjecaj na kadrovske odluke.

Poraz označava značajan neuspjeh za premijerku. Međutim, Meloni i njezina stranka Braća Italije daleko su ispred svih ostalih stranaka u anketama.

