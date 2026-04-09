Nakon teškog poraza na referendumu, Meloni se distancirala od Trumpa

Talijanska premijerka Giorgia Meloni distancirala se od američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom parlamentarnog obraćanja u četvrtak, u pokušaju da spasi svoju premijersku poziciju nakon teškog poraza na referendumu prošlog mjeseca.
Oglas
"Zapad stoji na dvije noge: europskoj i američkoj. Ako se ne kreću u istom smjeru, riskira paralizu", upozorila je Meloni, dodajući da i dalje "vjeruje u potrebu rada na osiguravanju jedinstva Zapada".
Ovaj govor dolazi nakon što je njena vlada izgubila referendum o reformi pravosuđa koji su mnogi smatrali glasanjem o samoj Meloni. Saveznici za poraz krive rastuće cijene energije uzrokovane ratom u Iranu i njezino prijateljstvo s Trumpom, koji se sve više doživljava kao toksičan čak i na desnici, piše Politico.
Desničarska premijerka iskoristila je svoj govor kako bi javno naglasila svoja neslaganja s američkim vođom prvi put otkako je ponovno izabran 2024. godine.
"Kao što je normalno među saveznicima, moramo jasno reći čak i kada se ne slažemo", rekla je Meloni parlamentu. Nastavila je nabrajati epizode u kojima je tvrdila da se njezina vlada suprotstavila Bijeloj kući, od tarifa "koje smo mnogo puta definirali kao pogrešan izbor", do obrane "časti naših vojnika u Afganistanu, koji su definirani kao beskorisni", te zaštite teritorijalnog integriteta Grenlanda uz europske saveznike.
Talijanska čelnica također je rat u Iranu opisala kao "vojnu operaciju s kojom se Italija nije složila i u kojoj nije sudjelovala... činjenica koja je u svoj svojoj konkretnosti izašla na vidjelo s aferom Sigonella", nastavila je. Referirala se, prvi put u javnoj izjavi, na nedavnu odluku Italije da odbije dopuštenje američkom vojnom zrakoplovu da sleti u zračnu bazu Sigonella na Siciliji prije nego što poleti na Bliski istok.
Današnje izjave jasan su retorički zaokret u vezi s njezinim savezništvom s Trumpom, koji je vrlo nepopularan u Italiji, u usporedbi s blažim stavovima ranije ove godine.
Meloni je Trumpove carine protiv europskih zemalja koje su poslale trupe na Grenland opisala kao "pogrešku", ali je i opravdala tu odluku kao uzrokovanu "nesporazumom". Također je podržala ideju da se Trumpu dodijeli Nobelova nagrada za mir.
No, vrtoglavi rast cijena energije povezan sa sukobom na Bliskom istoku pokazao se posebno politički opasnim. Izvješće Banke Italije objavljeno u petak revidiralo je prognoze rasta zbog "iznimno visoke nesigurnosti", implicirajući da bi utjecaj rata u Iranu na talijansko energetsko tržište i gospodarstvo mogao dovesti do recesije.
Ova ograničenja otežavaju Meloninoj vladi pronalaženje sredstava za konačni predizborni proračun sljedeće godine i stavljanje novca u džepove birača.
U tom kontekstu, iskoristila je govor kako bi oživjela prijedlog koji su već iznijeli njezini ministri, a Komisija ga je odbacila, za privremenu suspenziju Pakta o stabilnosti i rastu ako se sukob nastavi.
U srijedu je zamjenik premijerke Matteo Salvini rekao da je suspenzija pakta "prioritet" vlade i usporedio pravila EU o dugu s "luđačkom košuljom". Europski dužnosnici također su počeli signalizirati otvorenost prema prijedlogu. Francuski europski povjerenik Stéphane Séjourné rekao je da blok ne isključuje veću fleksibilnost s obzirom na krizu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas